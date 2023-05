‘Seguridasosiá’ y centros educativos

Cual tira satírica de El Jueves, concretamente la de Maikel, Seguridasociá, hoy dedico mi artículo a la susodicha, aunque por desgracia, no sea para tomarlo a broma.

La culpa la tiene no sólo el real decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas... y, concretamente, su disposición adicional quinta y el real decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes... y, concretamente, su disposición adicional quincuagésima segunda. Como no es mi intención aburrirles, les voy a hacer un brevísimo resumen.

"Pero alguien no ha debido ser consciente de lo que podría suponer para los centros educativos que imparten FP, la formación no remunerada

Todo el alumnado universitario de titulaciones oficiales de grado y máster, doctorados o el propio título universitario, como los alumnos de FP de grado medio o superior que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas, serán incorporados al sistema de Seguridad Social, siendo la cotización bonificada al 95% por el Estado y el resto, ahí radica el problema, que sí aparece en el real decreto 28/2018, pero no se especifica en el real decreto 2/2023, que en el caso de las prácticas remuneradas, el resto lo pagará quien corresponda, correcto, pero en las no remuneradas, es decir, una enorme parte de nuestra población juvenil, y ojo al dato, lo aportará «la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios» y, por si fuera poco, además debe entrar en vigor a partir del 1 de octubre.

Vamos a ver, en el caso de la universidad no es mi terreno, aunque algunos rectores ya se han quejado formalmente por el coste y el trabajo, pero en el caso de la FP, en auge y cuando los docentes andan como locos buscando empresas y a veces no encuentran, para hacer las prácticas, alguna comunidad con más problemas que otras por su tejido empresarial, vamos y les decimos a esas empresas que tienen que aportar ese 5%.

Pero alguien no ha debido ser consciente de lo que podría suponer para los centros educativos que imparten FP, la formación no remunerada. En primer lugar, quién y cuándo hace todo ese papeleo, que no es sólo el alta y la tramitación, si los docentes estaban ya de burocracia hasta donde acaba la espina dorsal, y en segundo lugar, con unas dotaciones económicas que llegan tarde, mal y a la mínima expresión, imagínense que tenga que ser asumido por el centro educativo ese 5% no bonificado, a no ser que lo pague directamente la comunidad autónoma.

Si ya sería imposible por la sobrecarga administrativa y burocrática de los docentes hacer todo ese papeleo, ni siquiera en todo un primer trimestre, imagínense si tiene que estar a 1 de octubre.

No voy a entrar en que si en diciembre justo antes de lo que vendrá después de finales de mayo, los datos de alta a la seguridad social en España supera al resto del mundo mundial, en su conjunto, y nos felicita hasta Xiao Ping en castellano, o si los «alzados» estén estudiando en sus casas, pero hombre, que los docentes no «hemo nasío pá matá», pero «meno pá morí» como en Historias de la puta mili, también de El Jueves.