Quiero que mis primeras palabras porque mi alma, mi corazón y mi pensamiento están allí son para Pinofranqueado, las vecinas y vecinos de las zonas afectadas, con la comarca de Las Hurdes, son de apoyo, de acompañamiento, de solidaridad, y nuestra ocupación y fuerza también están allí. Nuestro reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas al frente, a los grandes profesionales del Plan Infoex, UME, BRIF, CPEI,SEPEI, Cruz Roja, Guardia Civil y los agentes del Medio Natural.

Aún no ha asomado por nuestras vidas el verano y ya han comenzado los incendios en nuestra región, en el corazón de mis amadas Hurdes, a las que tanto me une. Desde pequeña he sido testigo de la fuerza amenazadora de los incendios pero también he presenciado episodios donde la grandeza humana es la gran protagonista, en cambio, nada resarce cualquier mal momento de angustia en las situaciones dramáticas de los pueblos cuando atraviesan un incendio.

La sequía pondrá a nuestra tierra a prueba, y deberemos estar preparados y en guardia ante lo que pueda venir. Las administraciones nos protegerán a quienes más sufran los efectos nocivos de la sequía.

La semana pasada conocíamos que el gobierno de España aprobó un paquete de medidas con el fin de ayudar a nuestros ganaderos y agricultores, 636 millones de euros para el sector ganadero de la carne y de la leche, para el sector agrícola y el sector apícola. El mayor apoyo a la contratación de seguros agrarios de la historia. Todas ellas sumadas a otras medidas que alcanzarán los 784 millones de euros.

En Extremadura, el presidente de la Junta de Extremadura y las organizaciones agrarias se han reunido demostrando que el diálogo y la unión es la mejor fórmula para afrontar los retos más adversos. La Junta de Extremadura destinará más de 37 millones de euros. Se empezarán a pagar dentro de un mes y medio con fondos propios de la Administración Regional para paliar el agravamiento de la falta de agua con recursos para ayudas directas, financiación de préstamos y dinero para seguros agrarios. Las ayudas se destinarán al cereal, al porcino ibérico, equino y apicultura. Además, los ganaderos de vacuno de carne en Extremadura (6.800) recibirán 78 millones de ayudas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, mientras que la ganadería de ovino y caprino (8.000 ganaderos) recibirán 43 millones.

Estar, estar ahí, cuando más se necesita, demostrar que estamos preparados porque siempre estuvimos ocupados. Cuando todo lo demás es el polvo que reseca y ensucia, y el agua necesaria, lo fundamental es la fortaleza de la unión, de la fuerza, la fortaleza y la gestión.

