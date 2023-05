Ignorantes y engreídos

Cuando yo era niña, Extremadura estaba llena de analfabetos, sobre todo de analfabetas. Por ello, en cuanto supe leer y escribir bien, me tocó ayudar a mujeres mayores de mi pueblo a descifrar lo que ponía el prospecto de los medicamentos o a caligrafiar unos mensajes en carta que siempre tenían el mismo encabezamiento: «Queridos hijos, espero que a llegada de esta os encontréis todos bien».

Quien ha conocido la vergüenza y el pesar de aquellas mujeres por no saber las cuatro letras, como ellas decían, no puede entender que ahora, una vez que la lacra del analfabetismo por fin ha desaparecido, se haya impuesto en la sociedad española una especie de ostentación de la ignorancia que exhibe, sin ningún tipo de pudor, una falta de respeto absoluto por el conocimiento, la experiencia y la cultura.

Tengo una tía de ochenta años que solo envía mensajes de audio por WhatsApp porque le da mucha vergüenza que alguien pueda reírse de sus faltas de ortografía cuando escribe, mientras que bachilleres e incluso universitarios no tienen ningún problema en mostrar en redes sociales su desprecio total por la forma correcta de escribir las palabras y signos ortográficos de nuestra lengua.

En apenas unos años nos hemos convertido en una especie de nuevos ricos a los que nos sobra especialmente la educación, ese saber que antes nunca ocupaba lugar y que ahora parece molestar, mientras impera la moda de sentar cátedra en todo, aunque no se tenga el más mínimo conocimiento de lo que se habla o escribe, porque si algo tiene de verdad la ignorancia es que es muy atrevida.

Tengo compañeros periodistas que confiesan sin ruborizarse que son incapaces de leerse un libro, algo que les pone muy difícil en ocasiones esconder una redacción y expresión oral mediocre, porque no hay otra forma de enriquecerse, de hacer músculo en estas lides, que a través del ejercicio de la lectura.

Decía el Nobel portugués José Saramago que todo el mundo recomienda hacer deporte porque es bueno para la salud y, sin embargo, nadie aconseja leer a los deportistas, a pesar de ser algo esencial para fortalecer la mente y el espíritu, para crear un verdadero sistema inmune contra la manipulación, el manejo y el engaño.

Ya Isaac Asimov escribió en 1980 sobre el antiintelectualismo y el culto a la ignorancia existente en Estados Unidos, amparado, según él, por la falsa premisa de que en democracia el valor del ignorante es igual que el del sabio. Aún faltaban muchos años para que un Donald Trump primario, violento y populista devaluase tanto la política como para que una panda de descerebrados, encabezados por un tipo con cuernos de bisonte, asaltase el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Y es que la calidad de la democracia también tiene que ver con su ejercicio responsable, consecuente e informado. Por tanto, al final si quienes votan son legiones que eligen la comodidad de no saber, no pensar y no razonar, y además se sienten orgullosos de ello, el sistema corre el riesgo de ser más vulnerable, porque la ignorancia puede dominar el panorama, pero quienes se abrazan a ella se resignan a ser siempre personas manipulables y dominadas.

Muy atrás quedó Umberto Eco con sus ‘Apocalípticos e integrados’ que estudiábamos en las facultades de Periodismo sobre los medios de comunicación de masas. Ahora ya hemos dado varias vueltas de tuerca a la producción, circulación y consumo de información en la era digital para situarnos en un nuevo ecosistema, el de la «posverdad», el de la desinformación y también el de la polarización, por donde campan a sus anchas los conspiranoicos y «los cuñaos», esos ignorantes más empoderados y bociferantes que nunca.

Qué será de nosotros si seguimos menospreciando el saber, la educación, el conocimiento y la cultura en este mundo cada vez más complejo y más difícil de entender. No lo sé, pero el panorama no augura nada bueno a las puertas de la nueva revolución que supondrá la Inteligencia Artífical, con sus oportunidades pero también con sus riesgos infinitos, como ha advertido el experto Geoffrey Hinton tras renunciar a un alto cargo en Google.

Ahora, que sería necesario estar en disposición de reflexionar más que nunca, no podemos abandonarnos a esa ignorancia que se vanagloria y que es más vergonzante que ninguna, porque quienes la ejercen sí han tenido acceso a una educación y a una cultura, pero han elegido y han preferido quedarse instalados en la estulticia y en la banalidad, en lo elemental y en lo primario, dominados por la visceralidad más que por el pensamiento, por las tripas más que por el cerebro.

*Periodista