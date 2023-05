El 28-M o la victoria del menos malo

Ya sabemos que la experiencia personal no sustituye ni estudios estadísticos ni voluntades agregadas, pero lo que llevo viendo y oyendo durante estos últimos días, previos al 28-M, es lo suficientemente significativo para tratar de interpretarlo cualitativamente, y compartirlo con ustedes.

Lo primero que me ha llamado la atención es que nunca había oído hablar tanto, en periodo electoral, de las diferencias entre voto nulo, voto en blanco y abstención. Vídeos explicativos en redes sociales, debate en tertulias de medios, tema de conversaciones privadas... Es evidente que late un terrible desapego por los partidos políticos y, además, un deseo de explicitarlo en las urnas de la manera en que más daño pueda hacer al sistema. Ni es nuevo ni propio solo de España, pero dependiendo de la abstención que se registre podría tener una interpretación más o menos seria. Recordemos que una democracia en la que se abstiene aproximadamente la mitad de la población, queda gravemente deslegitimada.

Otro de los análisis que se ha hecho cotidiano durante la campaña es el hartazgo con las estrategias de los partidos. Los dos clásicos, PSOE y PP, han pretendido polarizarla en torno a ellos, con la esperanza de que la probable desaparición de Ciudadanos y el notable deterioro del espacio en torno a Podemos, les permita recuperarse y revitalizar el bipartidismo. Esto resulta irritante para quienes ya dieron carpetazo a esos partidos, para jóvenes que no entienden en absoluto esa dinámica y para quienes legítimamente llevan años esperando, en vano, un cambio sistémico en España.

Esta estrategia ha tenido, además, dos consecuencias tóxicas. La primera es que ha reproducido la lucha de la arena política nacional en el ámbito autonómico y municipal, de manera que nadie habrá entendido que los partidos hablan de sus problemas reales, de los más cercanos, del día a día; CC.AA. y Ayuntamientos, así, han eludido rendir cuentas y explicar proyectos de futuro. Cuando lo han hecho, han quedado sepultados por el ruido ensordecedor de Madrid.

La segunda consecuencia de la renovada lucha entre PP y PSOE es que la campaña se ha convertido en una dicotomía entre la inverosímil rifa de Sánchez y una negatividad estéril del PP no más creíble. El PSOE vive demasiado encerrado en la endogamia propia de un partido decadente, formado ya casi en exclusiva por cargos públicos y quienes aspiran a serlo, y sigue creyendo, ilusoriamente, que las «lluvias de millones» —o esas ridículas ofertas de viviendas sociales incrementadas casi cada semana— siguen engañando a los votantes como si fueran bebés, como si no hubiéramos pasado todos ya por el sarampión de las constantes promesas incumplidas; si a eso se le une que los anuncios los ha hecho un Sánchez mayoritariamente despreciado por la opinión pública, es fácil pensar en el efecto que hayan podido tener en el electorado.

No mucho más se han modernizado las mentes del PP, que han apurado el cáliz de Bildu hasta las heces, poniéndose en contra incluso a familiares de víctimas de ETA que militaron en sus filas; ni una sola propuesta he escuchado a Feijóo, que no solo ha enmudecido la voz de sus candidatos autonómicos y municipales, sino que ha demostrado una falta de recursos alarmante, apenas actualizando el «váyase, señor González» de Aznar con su lema «derogar el sanchismo».

Quizá por todo ello, el desgaste que las encuestas anuncian para los partidos que gobiernan Moncloa —desgaste creciente a medida que avanza la campaña—, no es claramente capitalizado por nadie. El 28-M parece destinado a la victoria del menos malo.

Un escenario demoledor para cualquiera que aspire a mejorar su municipio, su comunidad, su país. Para cualquiera que ame, admire o, al menos, respete la política. Una invitación a la abstención como castigo al sistema o a la dispersión del voto entre la amplísima gama de partidos municipalistas, provincialistas y regionalistas, como castigo a las fuerzas mayoritarias incapaces de renovar nuestra dañada democracia. A pocos días del 28-M, previsible bisagra de un cambio de ciclo político, el elector no tiene razones para acercarse a las urnas con la ilusión propia de lo que algún día fue «la fiesta de la democracia» y hoy no es sino un tedioso y fastidioso trámite del que casi nadie espera nada.

*Licenciado en CC de la Información.