Y a la misma hora...

Mismo día, misma hora, un acto similar pero en ciudades diferentes. El PSOE apuesta por Badajoz, el PP por Cáceres. El presidente del Gobierno acudirá este martes a la capital pacense para el gran mitin de campaña del partido en Extremadura; estaba previsto celebrarse el pasado viernes pero se tuvo que suspender por el incendio en Las Hurdes y Gata. Y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, visitará la ciudad cacereña para otro mitin, el segundo en la región. El primero fue justo antes de que arrancara el tour electoral que desembocará en el 28M. Feijóo reunió a unas 500 personas en Badajoz.

Ambos actos empezarán a las siete de la tarde y ambos servirán para medir la fuerza de uno y otro partido. Quien más gente sea capaz de juntar ganará la partida en la calle. Será la manera de exhibir músculo, de mostrar fortaleza y poder.

¿Afectará después en las urnas? No tiene por qué. Se sabe de sobra que si bien el PSOE goza de mayor poder de convocatoria, el PP cuenta con votantes fieles que no se quedan en casa. Puede que uno llene los mítines y otro las urnas, puede que no, pero sin duda la imagen que quede tanto en Badajoz como en Cáceres será una foto fija muy interesante de por dónde va esta campaña. Estoy segura de que tanto socialistas como populares buscarán las imágenes del contrario para compararlas con las suyas.

Más lecturas. El PP se centra en Cáceres porque considera que Badajoz ya lo tienen ganado, donde gobierna un alcalde ex de Cs pero ahora de los suyos. Y en la capital cacereña, con un ayuntamiento en manos socialistas, han de concentrar esfuerzos.

Y, por su parte, el PSOE confía en que Cáceres seguirá siendo suyo, a la vez que continúa la obsesión con que el partido logre esta vez no solo ganar --como ocurrió hace cuatro años-- sino gobernar en Badajoz.