Después de una etapa poco productiva como espectador de series televisivas (no he sido capaz de conectar con ninguna en lo que va de año), he «tenido» que dedicarme a ver El ala oeste de la Casa Blanca. La estoy disfrutando mucho, y por ahí no hay queja, pero me pregunto si se habrá acabado la época dorada de las series magistrales (BreakingBad, True Detective, The Wire, Los Soprano, Juegos de Tronos, MadMen, PeakyBlinders, The Crown...), o si tan solo he tenido la mala suerte de no encontrar mi media naranja televisiva en este 2023.

"La buena ficción es un antídoto contra la mala vida, un faro promisorio que ilumina nuestro espíritu y nos hace creer que la felicidad es posible Sea como sea, tener que buscar oxígeno en una serie antigua como El ala oeste de la Casa Blanca (se emitió desde 1999 a 2006) se antoja algo así como si un aficionado al fútbol tuviera que limitarse a ver los partidos de Brasil en los Mundiales de 1970. Por otra parte, echar de menos las series que he citado (y otras que omito para no hacer demasiada larga la lista) me ha recordado cuán afortunado he sido al vivir una época gloriosa en la que bastaba sentarse ante la pantalla del salón para poder vibrar con un cine de alto nivel. Yo que crecí palpitando de emoción en las sesiones dobles dominicales en las salas de Cáceres, no entendería la vida sin ese subidón queda una ficción bien hecha. Enamorarme del cine a tan corta edad venía a ser algo parecido a enamorarse de la propia vida, y aunque uno ya no tiene la ingenuidad de la infancia no pierdo la ilusión de regresar, aunque sea metafóricamente, al gallinero del cine Coliseum o del Astoria. En fin, de un modo imperfecto todos seguimos siendo niños deseando enamorarnos de una historia (en series, películas, libros...) que edulcore la constreñida realidad que nos ha tocado en suerte. La buena ficción es un antídoto contra la mala vida, un faro promisorio que ilumina nuestro espíritu y nos hace creer que la felicidad es posible. Aunque solo sea en pequeñas píldoras...