Entre promesas y juramentos

Qué claro teníamos los chiquillos y chiquillas del pueblo, en los tiempos de la cartera, el pan y el chocolate, la gran diferencia que había entre una promesa y un juramento! En nuestras relaciones sociales, teníamos meridianamente claro que no era lo mismo prometer que jurar y la verdadera confianza entre nosotros no podía sellarse sólo con una simple y fútil promesa. Un «te lo prometo» no daba la seguridad total de que lo que nos confiábamos era cierto. Sencillamente no era suficiente y todo lo importante tenía que sellarse al final con un «júramelo», que se exigía siempre para confiar, de verdad, en lo que alguien le contaba o compartía con el otro.

De hecho, si alguien faltaba a su palabra, solía poner siempre de escudo, aquella famosa cantilena de que «¡Sólo lo prometí! ¡Yo no te juré nada!». Conque estaba claro que a lo de prometer siempre se le podía dar la vuelta, mientras que lo que se juraba, eso ya era harina de otro costal. Era terrible si te pillaban en un renuncio después de haber sellado algo bajo juramento. Pero, lo de prometer, bueno eso era otra cosa y casi se perdonaba al que incumplía si sólo lo había prometido y no lo había jurado. Y me vienen estos recuerdos de antaño a mi mente ahora que casi todas las calles de nuestros pueblos y ciudades están llenas de carteles con las caras de nuestros políticos y políticas, que nos dedican sus mejores deseos para todos nosotros. Las largas, tediosas y aburridas sesiones de fotos a las que los candidatos de los distintos partidos se tenían que enfrentar cada cuatro años, han cambiado de manera radical gracias a las Nuevas Tecnologías y a los maravillosos y milagrosos programas informáticos. Ahora basta con captar una instantánea con la cámara y se pasa de inmediato al ordenador, que lo maneja algún buen ingeniero informático, bien elegido por la dirección de la campaña, para que haga los retoques precisos y necesarios. No importa si en la foto ha salido el candidato con un ojo más bajo que el otro. En un momento, con el Photoshop se arregla. Se sube el ojo que está bajo o se baja el otro que se subió, buscando siempre una buena horizontalidad en la mirada. Y si la sonrisa no nos gusta, cerramos un poco la comisura de los labios, retocando suavemente, si nos parece forzada, o la abrimos si creemos que no transmite suficiente alegría o felicidad. Y, ya que estamos en la boca, y como si del mejor dentista se tratara, si podemos, igualamos y perfilamos la dentadura del candidato sin infligir dolor alguno, a pesar de no haber administrado ningún tipo de anestesia. Otro objetivo muy dado a ser retocado por los ingenieros informáticos son los pabellones auditivos de los candidatos. No es de recibo que unas orejas demasiado grandes pudieran restar votos, y no pasa nada por retocarlos un poquito y enderezar suave y sutilmente su posible curvatura. Y tampoco se va a notar mucho si ponemos un poquito de pelo si vemos que aparece en alguno una incipiente calvicie, y le arreglamos la barba, o le damos un poquito de color y brillo a los ojos para hacer más suave o intensa su mirada, según se mire. En definitiva, todos se presentan bien acicalados y arreglados, pero, al igual que nos pasaba a nosotros, en la niñez, todos saben muy bien la diferencia que hay entre prometer y jurar. Ellos prometen y prometen y prometen, pero nunca juran, por eso, ¡Cómo me gustaría ponerme frente a todos ellos y, al oírles a todos que nos prometen ya un tren digno para Extremadura, decirles, «¡¡¡El que me lo jure, le voto mañana!!!». *Ex director del IES Ágora de Cáceres