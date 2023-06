La bulla -no tiene otro nombre- que tenemos en Extremadura después de las elecciones autonómicas, me recuerda a la canción de Sabina: «mucho, mucho ruido, ruido de tijeras, ruido de escaleras…». Hay muchos embarcados en que ese ruido sea estridente, cada uno con sus propios motivos e intereses, y todos a una como en Fuenteovejuna, retuercen las palabras, lanzan bulos, ignoran la realidad y llegan al desprecio y el insulto. Ese es el panorama actual en nuestra comunidad autónoma.

Por un lado, el espectáculo socialista. Primero con una emotiva despedida de Vara, reconociendo su fracaso y diciendo adiós para siempre. «Yo he fracasado, eso es una realidad obvia que no tiene contestación posible». Esas eran sus palabras la noche electoral del domingo, cuando se conocieron los resultados. Abandonaba la política y nos comunicó que iba a pedir su reingreso en el cuerpo de forenses, aunque no sabemos si podrá volver a ejercer. Al día siguiente, ocurrió lo previsible: el revuelo en torno a quién le sucedería con apuestas mediáticas incluidas, se puso en marcha.

Pero todos desconocíamos lo que se estaba fraguando. Sánchez anunció el lunes la convocatoria de elecciones generales y aunque nada más había cambiado, el resultado electoral era el mismo y Vara no puede gobernar porque no salen las cuentas, primó la obediencia a la orden de Sánchez por encima de una mínima dignidad. Primero se emitió un comunicado desde el PSOE diciendo que ya se incorporaría como forense después de las elecciones generales y, a continuación, vimos al señor Fernández Vara de nuevo delante de un atril diciendo que iba a intentar gobernar porque había ganado las elecciones. Era su último servicio a Sánchez antes de irse ¡Qué papelón hizo!

El otro ruido procede de aquellos que intentan tensionar el «ambiente». Lanzan bulos de pactos secretos que se sacan de la manga, replicándolos una y otra vez maliciosamente. Esos que se ocupan en fomentar el desprecio machista que se oculta detrás de supuestas gracias, retroalimentándose en las redes sociales. Y mientras más grande es la mentira, más replicantes aparecen dispuestos a darle alas. Pero todos los perfiles de las redes sociales, sean falsos o no, no podrán conseguir cambiar la realidad.

Hay que alejarse de tanto ruido y quedarse con la verdad. Desde que comenzó su andadura política, María Guardiola lo dejó bien claro. Lo hacía para echar al socialismo del gobierno de la Junta porque ha llevado a Extremadura a los últimos puestos de todos los ránquines de empleo, competitividad y desarrollo económico y social. Dio ese valiente paso para cambiar nuestra tierra y, por eso, bajo ningún concepto dejará gobernar a Vara. Esa es la verdad y lo demás es ruido. Pero, como dice la canción de Sabina, «tanto ruido y al final, por fin el fin» y ese final llegará con María Guardiola como la próxima presidenta de la Junta de Extremadura.

* Ingeniera técnico agrícola y diputada regional del PP