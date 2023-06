Leyes al cajón por el 23J

Me gustaría saber qué piensan los pacientes oncológicos, los actuales y los que lo fueron, del adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno. Puede ser que su opinión dependa de su sintonía con uno u otro partido político, pero en general, no creo que les haya sentado muy bien que la Ley de derecho al olvido oncológico haya quedado aparcada por este adelanto de las elecciones.

Leo que en torno a 60 leyes se van a quedar sin aprobar y me escandaliza y me pregunto hasta qué punto un cargo elegido por los ciudadanos deber mantenerse fiel al compromiso que adquirió cuando se presentó a unas elecciones y las ganó.

Ahora que entre unos y otros andan con reuniones y fraguando pactos para ver quién se hace con este o aquel ayuntamiento o comunidad, entiendo que los acuerdos a los que lleguen los tendrán en mente para los próximos cuatro años. Eso es lo que han votado los ciudadanos, un gobierno, en este caso local y autonómico, hasta el 2027.

Dicen algunos socialistas que la decisión de Pedro Sánchez ha sido la mejor que podía tomar, que el pueblo ha hablado y ha dicho que ya no quiere al PSOE y hay que tomar nota y actuar en consecuencia.

Pero lo cierto es que el pueblo ha hablado en lo que le correspondía, la formación de ayuntamientos y comunidades, pero ahora no tocaba hablar del Estado. Es sabido que uno puede votar a un partido para un ayuntamiento y a otro distinto para una comunidad.

Independientemente de los últimos resultados electorales, creo firmemente que, cuando uno se presenta a unos comicios, firma un acuerdo tácito con los electores, el compromiso de gobernar durante cuatro años, salvo causa de fuerza mayor y no creo que esta lo sea.

Más aún cuando, por el camino, se van a quedar tantas leyes sin aprobar que podrían haber beneficiado a tantas personas. Es egoísta anteponer el beneficio propio al de los ciudadanos a los que te debes. Dicen los analistas que Sánchez ha sido listo porque esperar a noviembre habría sido quemarse y quemar al partido y en julio aún tiene una oportunidad. Es decir, es más importante el objetivo propio que el ajeno.

Si no te gusta el resultado electoral, tomas nota y apechugas, terminas lo que has empezado y no huyes hacia adelante. Veremos lo que dicen las urnas.