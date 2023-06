Pánico, oportunismo e hipocresía

En la noche del pasado 28-M, que ya parece lejanísimo, las reacciones inmediatas y por lo tanto más sinceras ante el resultado electoral, han revelado la talla política y la personalidad sin dobleces de los líderes de las dos formaciones más votadas.

El Presidente (en funciones) Vara, al constatar que perdía la mayoría absoluta entró literalmente en pánico y a punto estuvo de anunciar, in situ, su abandono irrevocable de la política entre repetidos golpes de pecho de autoinculpación. Hasta se publicó en la mañana siguiente, sin que nadie lo desmintiera, que ya había pedido su reingreso en el puesto de médico forense. Pero en una transformación casi milagrosa, en menos de 24 horas, el pánico se transformó en euforia y al mismo tiempo que aplazaba su decisión, anunciaba su deseo de intentar gobernar puesto que el PSOE era la lista más votada. ¿Tal era el estado de shock que no se había dado cuenta de que había ganado las elecciones?

Simultáneamente, María Guardiola, parece que tampoco cayó en la cuenta de que aún habiendo aumentado considerablemente sus resultados el PP no había ganado las elecciones y en una delirante desconexión de la realidad, ya se veía de Presidenta pidiendo la abstención del PSOE. La rapidez con que pasó del pánico a la euforia refleja la endeblez y fragilidad política de Vara que según se ve, no sabe navegar a contracorriente y a la mínima contrariedad, abandona el barco. La inaudita e infantil reacción de Guardiola refleja su impulsiva bisoñez cuyo gran mérito parece ser haber estado en el momento justo en el lugar adecuado. Ambos tienen el loable y legítimo deseo de gobernar, uno porque tiene un puñado más de votos y el otro porque interpreta que los extremeños han votado por el cambio. Guardiola podría matizar el empate añadiendo que ella ha ganado en Cáceres y Vara en Badajoz.

Los argumentos de Guardiola tienen poco recorrido porque necesita los apoyos, puntuales o permanentes de VOX y los argumentos de Vara tampoco son muy y sólidos porque se olvida del resto de la cámara y necesita la abstención de los que dicen haber llegado para echar de la Asamblea de Extremadura a los comunistas. Visto así y puestos a fantasear en busca de soluciones, por qué no repartirse la presidencia, 23 meses para uno y 25 meses para otro. Al menos sería original y a lo mejor marcamos tendencia. El recurso del PSOE a los derechos de «la lista más votada» y la «conveniencia de la estabilidad» de los gobiernos no forma parte de sus convicciones políticas ni de su historia. Es una propuesta hipócrita fruto de su desvergüenza y enorme sentido del oportunismo. En esta ocasión, sería lo correcto porque les favorece a ellos. Es tan burdo que resulta casi insultante a pesar de que estos cambios de posición en el PSOE no sean nuevos y que Pedro Sánchez los haya convertido en arte.

En 2011, con la inestimable ayuda de Zapatero, Vara perdió claramente las elecciones pues ni siquiera hubo empate a diputados. Entonces no se planteó lo que ahora defiende con tanto ahínco, lo de la «lista más votada» ni colaboró para dar estabilidad al Gobierno de Extremadura. Ahora se acuerda de la lista más votada y de la estabilidad pero con la inestimable ayuda de Sánchez va a quedar fuera de juego. Si Vara quiere tener un gramo de credibilidad tendría que pedir perdón a Monago por no haber respetado su mayoría de votos y de escaños y a Izquierda Unida por el acoso y la descalificación permanente, por las calumnias y la presión mediática y personal a la que sometió a ésta organización que sí respetó la lista más votada y aportó estabilidad a esta región. Pero no lo harán. Lo que sí harán de aquí al 23 de Julio será desgañitarse con que viene el lobo, volverán a vendernos el paraíso y a prometer todo lo incumplido. Está por ver que esta vez funcione.

*Ex-Coordinador regional de IU-Extremadura