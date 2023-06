El posible retorno de Leo Messi al Barça, según se deduce de unas conversaciones mantenidas entre su padre y Laporta, ha disparado la alegría de mi hijo Mario (ocho años), gran seguidor del futbolista argentino. El niño, nacido en la capital de España, es seguidor del Real Madrid y aun así, muy a mi pesar, de Messi, a quien yo no puedo perdonarle los 26 goles que le metió al equipo blanco.

Y si antes yo recibía con indiferencia la hipotética vuelta de Messi al club azulgrana, ahora estoy deseando que no lo haga, para evitar la tentación de que Mario deje de apoyar al Real Madrid a favor del Barça, con el aliciente de que en él volvería a jugar su futbolista preferido.

Podrá parecer infantil este asunto del seguidismo futbolístico, pero creo que sufriría una úlcera al ver en casa un Real Madrid-Barça junto a un hijo ingrato que celebra los goles de nuestro mayor rival.

Todo esto me ha hecho pensar en la obediencia debida, esa que los padres damos por hecha, ¿pues qué otra cosa deben hacer los hijos sino seguir los deseos, sentimientos u objetivos de sus padres?

Y así las cosas, me ha dado por recordar los enfados de mi padre cuando, siendo yo niño, contravenía alguna de sus opiniones. ¿Acaso no consideraba él que yo debía compartir sus ideas por el mero hecho de ser su hijo?

Ahora soy yo quien se enfada. Lógico. Al fin y al cabo, ¿qué es ser padre sino la oportunidad de repetir los mismos errores que nuestros progenitores? Esa promesa que hacemos cuando somos jóvenes de «no caeré en los errores de mi padre» se queda en nada cuando ves en el seno familiar abrirse un cisma futbolístico que puede perturbar la unidad familiar.

Y ante la duda de que quizá no sea yo tan condescendiente como me las prometía, lo mejor es que Messi siga la estela de Benzema y de Cristiano Ronaldo y se vaya a jugar a Arabia Saudí. No es cuestión desheredar a un hijo por estas tonterías…

* Escritor