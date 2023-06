Una llave y una sola cerradura

El PP y Vox, por fin, se sentaron el viernes a negociar un posible pacto en Extremadura. Fue una reunión discreta, anunciada por Vox y confirmada por el PP no con demasiadas ganas, pero cara a cara, con presencia de los representantes máximos de las dos formaciones implicadas: María Guardiola y Ángel Pelayo. La convocatoria el 20 de junio para constituir la Asamblea de Extremadura emanada de las urnas del 28M ha puesto fecha a un hipotético acuerdo de la derecha extremeña si se quiere evitar una nueva convocatoria electoral. Hay que constituir el Parlamento regional y poner las bases de hasta dónde se quiere llegar: desde un acuerdo programático entre los dos partidos hasta un gobierno de coalición con sillones compartidos. Ahí radica el arte de la negociación, en sacar el mayor rédito posible sin tener que ceder nada o casi nada a cambio.

El PP tiene 28 escaños, los mismos que el PSOE. Unidas por Extremadura (Podemos más Izquierda Unida) cuenta con 4 y Vox con 5. Evidentemente los últimos saben que tienen la llave del gobierno y van a hacer valer todos sus votos. Sin embargo, María Guardiola no se achanta ni se abre a concesiones. Es consciente de que Vox no tiene más opción que votarla o dejar gobernar al PSOE, y no va a traicionar a un electorado que le ha votado precisamente para echar a la izquierda del poder. Esa baza es la que está jugando la líder popular desde antes de las elecciones, que Vox puede tener la llave pero ésta solo cabe en la cerradura del PP.

Todo depende de la capacidad de seducción de cada partido o si el hipotético pacto implica a Extremadura o, a la vez, a otras comunidades autónomas en la misma situación. Hay que tener en cuenta el PP necesita el sí de Vox en Extremadura, la Comunidad Valenciana y Aragón, así como la abstención en Murcia y Baleares. Resulta muy tentador para la formación de Santiago Abascal sentarse a la mesa con todas las cartas en la mano. De todas maneras, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio ha trastocado y desvirtuado todo el panorama. No parece oportuno celebrar un pleno de investidura en Extremadura o cualquier otro territorio a vez que unas elecciones generales. Todo indica que, negociada la Mesa de la Asamblea el 20 de junio y vislumbrado el horizonte político, los plazos para elegir al futuro presidente (o más bien presidenta) de la Junta se alarguen en el tiempo y nos vayamos a cuando ya se sepa quién va a ser el nuevo inquilino de La Moncloa.

Al PP no le interesa ir a unas generales de la mano de Vox y al PSOE todo lo contrario, cuánto más cerca se vea a Feijóo de Abascal mejor para pelear por el centro ideológico que es donde se ganan las elecciones. Ahora que la izquierda situada a la izquierda del PSOE se va a activar con el pacto de Sumar y Yolanda Díaz, no sería lógico que el PP se escorara a la derecha tratando de acercarse a Vox. Si por algo le ha ido bien a los populares las pasadas elecciones autonómicas es porque han sabido marcar muy bien el territorio donde buscar sus votos. Digamos que le han dejado libre el espacio más a la derecha parra Vox y ellos han ido a por los electores de Ciudadanos. Y les ha funcionado a las mil maravillas. Ya vendrán más tarde los pactos, parecen haber dicho.

Cuando pasen las generales y se perciba el color con el que se va a pintar España los próximos cuatro años se verán con claridad los pactos que se alcanzan en las distintas comunidades autónomas. Porque no es igual ver a un Feijóo ganador que perdedor, como tampoco que gobierne o se vaya a la oposición. Lo mismo pasa con Sánchez y el PSOE, que no es igual que gane o pierda como tampoco que, aún perdiendo, logre alcanzar el gobierno sumando todos los demás. Veremos.