Me pone muy nerviosa la gente que me habla despacito y masticando las palabras, gestualizando en exceso, como si fuera tonta: no necesito que me traten como a una cría.

Lo del paternalismo (y maternalismo, por la paridad, ya saben) de la izquierda es bastante llamativo. Como si dieran por hecho que todos sus votantes (y votantas) son analfabetos o sufren una idiocia grave y que, por eso, todo debe ir masticado, para que no tengan que reflexionar, concentrarse, ni opinar. Imagino que ésa es la idea: «no pienses, haz lo que te digo y ya está, que yo sé lo que te conviene». Como lo de «madre sabe más» de la película Rapunzel.

Quizás de ahí viene la estupefacción postelectoral de Sánchez y sus allegados: «con todo lo que hago por esta gente y los muy desagradecidos no me votan por un par de minucias». Minucias. Ja.

Rodearte de personas que siempre te dicen que tienes razón y que todo lo haces fenomenal te hace vivir fuera de la realidad, en un mundo paralelo. Y luego, claro, sales a la calle y te abuchean en todas partes y no entiendes qué está pasando. Los asesores, siempre lo he pensado, han de ser incómodos y enfrentarte a la realidad, aunque no te guste. Precisamente por eso.

Por otra parte, a Yolanda Díaz ya se le va viendo el fondo debajo de las edulcoradas formas. Que no sé si piensan igual, pero me da más miedo que me amenacen con voz susurrante y sonrisa de medio lado que cuando me vociferan sin disimulo. El grado de cursilismo almibarado de algunas propuestas no logra encubrir que vienen vendiendo comunismo, colectivismo manejado por unos cuantos que nos dicen cómo vivir, qué comer y hasta qué pensar. Igual ocurre con la agenda 2030, que parece que te vende un mundo idílico de igualdad y fraternidad, pero el modo de lograrlo es despojarte de lo que te has ganado con tu esfuerzo, de tu poder de decisión, de tus valores morales y creencias… y fundirlo todo en una amalgama de mantras que te cuestan la forma de vida, pero todo sonriente y edulcorado, y vía Europa, que es la justificación para todo recorte y apriete.

Vienen elecciones, otra vez. Y es importante que sean capaces de ver más allá de las promesas y consideren qué futuro desean. Porque yo, desde luego, prefiero siempre saber a dejarme llevar. Nos jugamos mucho.

* Periodista. @merbaronam