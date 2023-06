Reducción de izquierdas

La noticia, pese a ser buena noticia, es que las izquierdas que existen a la izquierda del PSOE (de las cuales se supo gracias al ministro Félix Bolaños, recuérdese: «Sería muy positivo que las izquierdas que existen a la izquierda del Partido Socialista…») se han unido (como el ministro deseaba) e irán unidas a las elecciones (lástima que no pudieran hacerlo ya en mayo, como esperaba el ministro). Es verdad que irán juntas, más que unidas, pero irán.

Y es también noticia, y en el estricto sentido periodístico de noticia, o sea, mala noticia, el veto de Yolanda Díaz a Irene Montero. Y dícese Yolanda Díaz por ser la que parece haber reunido bajo su liderazgo a las quinces izquierdas que componen Sumar, su marca política, su partido, su plataforma de partidos, en resumen, una de esas «cosas chulísimas» que hace o hacía la vicepresidenta segunda del Gobierno y que tanta mofa le han causado, como si teñirse rubia o decir «o sea» la inhabilitaran para ser comunista. Pero dícese Yolanda Díaz como podría decirse mismamente Bolaños, valorando que esel ministro de la Presidencia (del Gobierno) no porque algún cargo debía corresponderle como meritorio socialista,o meritorio sanchista, o meritorio a secas, sino porque alguien debía ir preparando en nombre del presidente (del Gobierno) la utilidad pensada para esas izquierdas que le crecían al PSOE por la izquierda: cómo ancilarlas.

Nada de calificativos. El que esas izquierdas estén a la izquierda del PSOE no significa que deban ser ultrajadas como ultraizquierda, sino que el PSOE no es tanta izquierda, con perdón. Es decir: esas izquierdas califican o definen al PSOE (por contraste) como socialdemócrata, entendiendo por socialdemócrata no el partido creado por Lassalle en 1863, sino la ideología de «limado» y «afilado» expuesta por Marx once años antes, algo así como limarle al proletariado la punta revolucionaria y afilarle a la democracia la punta de socialismo, más o menos. Entre esas izquierdas a la izquierda del PSOE hay alguna que dice continuar sin limar ni afilar y las demás se diferencian del PSOE solo por la antigüedad y el número de votantes.

Pero quince izquierdas a la izquierda del PSOE son demasiadas izquierdas contra el PSOE. O quince izquierdas a la izquierda del PSOE era demasiadas izquierdas contra el PSOE. La idea de convertirse en una sola, Sumar, ha sido una buena noticia. ¿Tan buena que hasta el presidente del Gobierno la ha celebrado? Aunque ahora sean una, aunque ahora se hayan concentrado bajo un solo nombre, el número de votos que le disputará al PSOE por la izquierda va a ser el mismo, si no más. ¿Y el secretario general del PSOE lo celebra? El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno celebra el acierto que tuvo con la creación de Sumar, pues es creación suya. No es que ahora vaya a tener una sola izquierda contra la que hacer campaña, sino que tendrá otra izquierda a su lado (o de su lado) para hacer campaña contra la derecha (PP) y contra la derecha que está a la derecha del PP, tan ultrajante que ni se pronuncia. Y, sobre todo, celebra el acierto de haber conseguido aglutinar a las izquierdas para diluirse entre sí y diluir en ellas a Podemos, homeopáticamente.

Yolanda Díaz ha practicado la reducción de las izquierdas, como quería Sánchez. Y eso la implica en algo más: la disponibilidad para pactar.

*Funcionario