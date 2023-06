Una victoria del Cacereño... en el fondo

Este lunes, en un bar del centro de Huelva, el camarero le decía textualmente al cliente mientras le servía el café y comentaban la final del ascenso a Primera Federación vivida en el Nuevo Colombino horas antes: «El Cacereño era muchísimo mejor que el Recre, no me fastidies, digas lo que digas y estemos los dos tan contentos; ha sido un milagro de los gordos».

La opinión en las mismísimas entrañas del sentimiento del rival del club extremeño (incluyo parte del periodismo onubense) va en la misma línea. Eso, en cualquier caso, no es consuelo para muchos de los que vivieron el pasado domingo el no ascenso extremeño.

A efectos prácticos, tampoco sirve creer firmemente que el árbitro del encuentro tuviera una incidencia decisiva en el choque, como también ocurrió el domingo anterior con un doble penalti a Manchón y Clausí en la misma jugada. En el Nuevo Colombino, el gol del empate podría haber sido anulado, vistas las imágenes (esto es más normal que se discuta), pero en el campo hubo un par de jugadas de escándalo que, también con 0-1, son determinantes. La primera, el penalti a Solano, de libro; y la segunda, una roja perdonada a un futbolista local por entrada de juzgado de guardia a Garci.

Borremos los lamentos y quedémonos con el caldo de cultivo que ha supuesto esta temporada en general y este duelo en particular para todos aquellos que aman al Cacereño. Se ha demostrado que este club es grande en sentimiento y que es también grande en expectativa. Es duro decir, visto lo visto, que habrá nuevas oportunidades, pero yo creo que sí aparecerá la posibilidad de seguir escalando. ¿Se ha vivido la mejor temporada de la historia de los 104 años del club? Rotundamente sí, pero no es menos verdad que se ha sembrado una semilla para el crecimiento de la entidad asistiendo al comportamiento de sus fieles. Incluso los mensajes de desánimo han quedado en un segundo término para un club que, como hemos explicado en estas mismas páginas, está gafado. El fútbol, en efecto, le debe no una, sino muchas, al Cacereño.

Fue emocionante ver cómo, durante todo el fin de semana, los seguidores mostraron esa filiación sentimental tan masiva y unánime con el club que preside Carlos Ordóñez. Ya el debate no era la forma de encarar los partidos del técnico verde, Julio Cobos. Ni tampoco si ciertos jugadores están o no rindiendo por debajo de lo normal. El debate es otro. Yahí es bastante evidente. El debate es qué hacer para aprovechar la corriente de adhesiones (esto es, previsibles fieles a la causa) que se ha generado durante toda la temporada. Es cierto, y de ello estoy seguro, que nunca he visto tan viva la llama del CPC. Se dice que los mil de siempre son fieles, pero que de ahí no se va a pasar.

Pues, visto lo visto, yo creo que durante este tiempo la cifra ha crecido, y que ahora se está ante la oportunidad de sumar a la causa definitivamente a aquellos que han visto cómo el fútbol del equipo de su ciudad puede enamorar y ser seña de identidad. Ysí, ahí se ha ganado por goleada. Aprovecha, Cacereño, para vender el producto.

*Jefe de la sección de Deportes de

El Periódico Extremadura