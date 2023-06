Inflación, tipos y desorden

El Banco Central Europeo (BCE) aún respira por la herida que dejó abierta Jean-Claude Trichet, entonces presidente, en 2008. En plena crisis financiera y con un interbancario desconectado por la desconfianza entre las entidades, decidió subir agresivamente los tipos cuando la Reserva Federal estadounidense ya avisaba de bajadas. Porque era lo que dictaba la heterodoxia clásica en política económica. La conclusión fue un descenso a los avernos de la recesión en la eurozona (hasta el advenimiento de Draghi).

De aquello es muy consciente el actual BCE y su presidenta Lagarde. La lucha aquí es otra, centrada en una persistente inflación, en un primer plano, y en los riesgos geopolíticos-explicados por Ucrania- y sus consecuencias, no muy lejos en el encuadre. De hecho, el ente europeo se ha mantenido retrasado sobre la acción de su homólogo norteamericano, hasta el punto de que inicialmente se llegó a calificar de “transitoria” la llegada de la inflación a Europa. Un error de cálculo, minusvalorando el parón logístico y el empuje de la demandapost-pandemia, que hubiera tenido (otra vez) consecuencias catastróficas de no haber actuado a tiempo.

¿Cómo se actuó? Con una decidida subida de los tipos de interés del dinero. Ahora la consigna es clara: dada la elevada incertidumbre sobre la evolución de la inflación, “los costes de hacer demasiado poco son mayores que los de hacer demasiado”. ¿Traducción? Se producirán nuevas subidas en Europa durante el 23. La primera, esperada, con un amplio consenso en los veinticinco puntos básicos, hoy mismo mientras se escriben estas líneas. La tardanza en la respuesta al repunte de la inflación por parte de Lagarde la ha convencido de que debe continuar en la senda del alza de tipos, buscando el ansiado límite del 2% del mandato del BCE.

Podría parecer contraproducente cuando todos los indicadores alejan los nubarrones en el corto plazo. Las economías, como la española, crecen por encima de las expectativas al inicio del año. La propia tasa de inflación se ha moderado en Europa, cayendo de un 10,6% anual a un “esperanzador” 6,1% en mayo.En teoría, este comportamiento augura una mejora de las economías, que podrían verse afectadas por una restrictiva política monetaria. Que influye, además, elevando la presión en costes para la deuda pública de los países miembros. ¿Por qué seguir con estas medidas?

Porque la realidad es más compleja. Más allá de las explicaciones simplistas lanzadas desde la política (¿solamente el crecimiento de los márgenes empresariales explica la inflación? ¿no vamos a analizar si esos márgenes se traducen en beneficios?), lo cierto es que la formación de los factores no responde a una explicación tradicional.

Estamos frente al típico escenario de “la era del desorden”. Las predicciones pueden volverse erráticas si sólo se tienen en cuenta tendencias consolidadas o se atiende sólo a las fuerzas del momento.

Soy un convencido de que la inflación se contendrá a principios del próximo año de forma notable y rápida, impulsada por la normalización de las cadenas logísticas y le regulación de los costes energéticos. Pero también por una contracción en la demanda y en el crédito. Ambas variables ya muestran signos de agotamiento en el medio plazo (los índices de producción manufacturera, por ejemplo)

Sin embargo, la imagen que veremos en los “cálidos” verano y otoño próximos será la contraria. Lo que explica que incluso con una tasa de inflación en descenso, veamos aumentar la subyacente (más volátil).

Existen tres factores que, si actúan conjuntamente, podría incluso derivar en una coyuntura peligrosa con tipos altos. La energía, resuelta este año, podría verse de nuevo presionada por un alargamiento del conflicto ruso y la acción de los países productores de petróleo. El coste de la alimentación sigue creciente en toda Europa, y las condiciones climatológicas del año auguran que no habrá contención en este año. Y, usando el anglosajón lastbut no least, el mercado inmobiliario.

Aún la inflación no está bajo control y cómo se jueguen las cartas frente a ella marcará los siguientes años. Es el desorden.

*Abogado, experto en finanzas