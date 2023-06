Mientras pasan los días de esta semana no paro de canturrear de forma inconsciente una canción de un grupo que cuando era adolescente me encantaba, se llamaba Los Piratas y la letra decía: Nada es siempre toda la verdad/Nada significa nada/ Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes/ Promesas que no valen nada, nada, nada, nada. Ojalá pudiese ahora cantarla sin reflexionar tan profundamente como entonces aunque entonces me pareciese todo tan intenso, cosas de la edad, pero lo cierto es que hay quien con asuntos de extrema seriedad frivolizan con las promesas y como dice la canción Y hago que suenen de forma genial. Asistimos al hoy nunca lo haría, al lo que haga falta sin pudor, sin transición con tal descaro que casi me atrevería a pensar que se trata de una falta de respeto. Alguien me dijo una vez que las noticias de hoy envuelven los churros de mañana. Y quizá sea verdad, pero el poso, siempre reposa.

Hay pactos que no es que espanten, es que aterran. Puede que la noticia sea que un torero sea lo que tenga que ser, a mí me aterra que con total impunidad se blanquee a un maltratador o que se juegue con las políticas sociales o se adquiera la cartera de educación como un mero instrumento de manipulación para instaurar no se qué orden moral. No voy a criticar a quienes optan electoralmente por estos partidos, la superioridad moral es tan peligrosa como el péndulo que conduce a la barbarie de un extremo a otro. De palabras gruesas, de descalificaciones se ha plagado la opinión hasta tal punto que alguien que haga una verdadera aberración nos parece algo normalizado. Y sí, me niego a ello. Me niego a que se normalice un pacto con quien dice que en Extremadura no se respeta la propiedad privada o que no existe el orden moral. ¿Qué orden moral? ¿De qué hablamos? ¿Esto va en serio? Podría canturrear sin pensar, pero me resulta imposible, es algo muy serio. El sábado pasado fallecía Nuccio Ordine, un gran humanista que afirmaba que su patria es una nación que me permite pensar y escribir libremente. Creía en esa educación que afirma que el encuentro con buenos profesores puede cambiar la vida de los estudiantes o su referencia a la lectura de Orlando furioso, de Ariosto: la relatividad de los puntos de vista y, sobre todo, la idea de que el bien y el mal, el amor y el odio, la sabiduría y la locura son inseparables, caras de la misma moneda. Fallecía esta semana Silvio Berlusconi. Otra cara, otra biografía sin la que tampoco podría entenderse el mundo. Vi en las imágenes a protagonistas que enfocaban y por más que se esforzaban, no pudieron llorar, la interpretación fue regular. Hubo crítica e hilo en Twitter correspondiente. Yo me quedo con la exaltación en el exterior. Sus cánticos. Creo en la patria de Ordine. Creo que quien miente, no respeta. *Filóloga y diputada del PSOE