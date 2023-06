De aquí y de allí

Pocos refranes tan ciertos como ese de “cría fama y échate a dormir”, por ejemplo en el mundo de la edición. Qué poco tienen que ver los inicios de una editorial como Visor con lo que publica actualmente (de Cummings y Celan a los poetas de Instagram). De ahí lo difícil que es separar el grano de la paja: casi siempre hay que dejar de lado lo que ensalzan los suplementos culturales y la lista de más vendidos, y fijarse más bien en las editoriales emergentes, dirigidas por gente más bien joven y con criterio.

Ya he hablado varias veces de RIL Editores, de origen chileno pero con una rama española dirigida desde Granollers por el extremeño Paco Najarro (Zafra, 1987), que además de editor es poeta (hace poco obtuvo, en su ciudad natal, el XXV Premio de Poesía Vicente García de la Huerta) y que ha ido formando un catálogo cada vez más interesante, que además de dar un lugar destacado a los autores extremeños, ha prestado especial atención a propuestas innovadoras, como las de Moritz Fritz o Ángel Cerviño y últimamente ha empezado también a publicar a poetas extranjeros, como el luxemburgués Jean Portante.

Estos días he disfrutado de la lectura de dos libros publicados en RIL que muestran esa amplitud y calidad de su catálogo. El primero, Víspera de la luz, es el segundo poemario de Sandra Benito Fernández (Plasencia, 1992), quien fue alumna mía en el Máster de Formación del Profesorado, aunque por entonces yo no sabía de su vocación poética, que dio a conocer en su libroCiudad abierta, publicado en 2020 por la Editora Regional. Víspera de la luz se articula en dos partes, “El destello” y “La luz”, compuestas por poemas en los que hierve una fuerza inconformista (“yace en mí / un dios en duermevela”) que se nutre de los recuerdos y a la vez anhela un presente nunca del todo satisfactorio. “Tengo la realidad y el deseo / bullendo en las manos / sin orificios de salida”, declara con evidente homenaje a Luis Cernuda, de quien hay ecos en la corporalidad de varios poemas, con un erotismo sin embargo más optimista que en el sevillano (véase el magnífico “Mecánica celeste”), aunque como en este no exento de melancolía: “Qué bella caída mi cuerpo sobre el tuyo”, comienza un poema, aunque termina con: “Qué triste sonrisa esta que nos asoma. / Dinástica herejía escribir sobre el tiempo”. La conciencia de lo efímero de la belleza y de la caducidad de los afectos no convierte en menos valiosos esos momentos, sino lo contrario, como confiesa en “Único acompañante”: “Solo atisbo un leve halo de luz / cuando tocas mi pecho”.

El otro libro que leí por estos días es múltiplo de verde, de Rachid Lamarti. De origen marroquí pero nacido y criado en Badalona, Lamarti vive desde hace una década en Taiwán, pues enseña Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Tamkang. Su escritura bebe así de varias tradiciones bastante heterogéneas, y que sin embargo se conjugan en una escritura que nos lleva a lo inesperado. Así, haikus que, en lugar de esa sabiduría contemplativa habitual, incitan al deseo y el movimiento: “Cerca de los arrozales / diosas lascivas inspiran / húmedos pasos de baile”. La fauna y flora de la Isla de Formosa, con su bambú y sus flamboyanes, o su gastronomía (“Huele a remolacha cocida, / a té muy verde”) se recrean con una dicción que combina el neologismo y lo coloquial, y que intercala a veces versos en árabe o en chino (para quien no quiera dejar nada sin descifrar, cualquier smartphone hoy en día puede traducirlos). El “dios mutante y visionario” que nos hace pensar en escenas del manga se cruza con la “caligrafía de profeta” y esa “viscosidad de la materia” inevitable en un clima tan cálido y húmedo como el de esa isla, convertida hoy en encrucijada geopolítica de las más inestables.

