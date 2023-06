Los huérfanos de la socialdemocracia

Cada cierto tiempo, las grandes formaciones políticas, sean de signo conservador o progresista, suelen experimentar retrocesos electorales. Estos movimientos pendulares obedecen a que los partidos, por el ejercicio de responsabilidades de gobierno o sencillamente porque aparecen otras opciones más atractivas, sufren rechazos del electorado y para poder subsistir deben reinventarse o someterse a un proceso de catarsis. En Europa, en los momentos actuales parece que son los partidos socialdemócratas o laboristas los que se encuentran en horas bajas.

La socialdemocracia, como cuna del estado de bienestar, puede seguir siendo una ideología fundamental en las democracias occidentales. En nuestra memoria pervive el cenit de las formaciones socialdemócratas de los países nórdicos cuando en la segunda mitad del siglo pasado irradiaron un modelo político que produjo grandes avances económicos y sociales.

Sin embargo, la socialdemocracia no ha mantenido un ideario homogéneo. Algunos líderes han virado hacia concepciones más conservadoras (un ejemplo lo tenemos en la Tercera Vía de Tony Blair y Gerhard Schröder); otros han radicalizado sus posturas y se han mimetizado con ideas y programas del comunismo populista. Este parece ser el proceso que el socialismo español ha seguido en estos últimos años.

En 1979 el partido socialista se desprende del marxismo, lo que le permite gobernar durante un largo periodo. Ahora, del «socialismo es libertad» se ha pasado al «socialismo es intervención y regulación». Como muestra, las nuevas leyes educativas, la ley de la vivienda, la ley trans o la de protección de los animales. El resultado ha sido que el socialismo gobernante ha puesto en práctica, por convicción o por necesidad, una política en muchos aspectos alejada de los valores que han hecho triunfar a la socialdemocracia.

La experiencia nos ha demostrado que el libre juego de las fuerzas sociales es incapaz de procurar el bienestar social. El liberalismo absoluto no engendra por sí mismo ni orden ni solidaridad. Por ello, frente a las ideologías que propugnan una hegemonía del capitalismo especulativo, los postulados socialdemócratas aceptan el axioma de la libertad de mercado como la forma más eficiente de creación de riqueza para poder acometer políticas redistributivas, pero exigen que el mercado no se rija exclusivamente por leyes inexorables de autorregulación, sino que debe ser controlado y regulado. La socialdemocracia propugna, pues, un sistema híbrido de economía social de mercado, ya que, junto a la iniciativa privada, justifica la intervención de los poderes públicos en virtud del principio de subsidiariedad para poder alcanzar cuotas de redistribución. Esto es, intervenir para llegar adonde no llega la iniciativa privada con el fin de garantizar un orden económico y social más justo.

Cara a las próximas elecciones la situación que vive España no es muy halagüeña. Se ha demostrado que el credo ideológico de la gran mayoría de nuestra sociedad no comulga con ideas extremas

En democracia lo importante es la estabilidad, que suele conseguirse con mayorías absolutas. No obstante, se critican estas situaciones porque el partido dominador tiende a imponer sus criterios mediante la práctica del rodillo parlamentario, de ahí que algunos ensalcen los gobiernos de coalición. Pero España no es tierra en la que exista la cultura del pacto. Se trazan demasiadas líneas rojas. En numerosas ocasiones se antepone el ego personal o ideológico de los líderes al interés de la ciudadanía. Por ello, de cara a las próximas elecciones la situación que vive España no es muy halagüeña. Se ha demostrado que el credo ideológico de la gran mayoría de nuestra sociedad no comulga con ideas extremas. En los próximos comicios, se producirá la disyuntiva de tener que optar por un partido de centro derecha, probablemente obligado a pactar con una formación de ideas conservadoras más radicales, y un partido socialista radicalizado, proclive a pactar con la extrema izquierda y los secesionistas que combaten nuestro modelo constitucional. Con estas premisas, los más perjudicados serán los votantes socialdemócratas o los de ideología social liberal, que ven cómo el partido que ha venido ofreciendo a los españoles una opción de centro izquierda moderada deja a muchos electores progresistas huérfanos de referencias. La desaparición de formaciones más templadas, como UPD y Ciudadanos, que podrían actuar como partidos bisagra, oscurece más el panorama.

Vivimos en un mundo que apuesta por una tecnología inteligente que va a transformar las estructuras económicas y sociales y los modelos productivos. Por eso, lejos de atender a concepciones ideológicas ya obsoletas, las formaciones políticas deben ofrecer soluciones válidas para los nuevos problemas que debe afrontar la sociedad. Los partidos socialistas solo podrán sobrevivir si aciertan a construir un socialismo renovado y asimilador, inspirado en los principios socialdemócratas clásicos de bienestar y justicia social. La radicalidad o la pretensión de poner el partido al servicio de un líder puede disolverlo en el populismo; o, lo que es peor, en la nada.

*Catedrático de la Uex