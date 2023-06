Cuando estudiaba, había una frase que se decía, o más bien se cantaba, en clase cuando despuntábamos en algo: «Y si somos los mejores bueno y qué» . Era una forma de aplaudirnos a nosotros mismos.

Me parece que en Extremadura estamos poco acostumbrados a autoaplaudirnos, a sacar pecho por las cosas en las que, por qué no, somos los mejores, datos estadísticos puros y duros que demuestran que no estamos en una tierra de ignorantes sino que también podemos despuntar y, además, tenemos algo con mucho más valor, la solidaridad.

Dos ejemplos se han hecho públicos esta semana que valen como muestra para demostrar lo que digo. El más reciente, el último informe del Ministerio de Educación sobre los resultados en la EBAU por comunidades.

En el año 2022, los extremeños fueron los segundos en el ranking de mejores notas, todo un tortazo para quienes, desde las grandes ciudades, menosprecian a aquellos que viven en municipios pequeños o tierras con menos importancia económica, como la nuestra.

Porque además, las mejores notas no las obtuvieron estudiantes madrileños o catalanes, sino andaluces y murcianos, empatados en la primera posición. En el caso de las notas de Bachillerato, las tres comunidades empatan también en lo más alto del podio.

Habrá quien pueda decir que nuestra educación, exámenes, profesorado o EBAU son más laxas, para todo se pueden buscar excusas.

Y si en inteligencia estamos en el top 3, en altruismo y solidaridad no tenemos rival. En concreto, en donación de sangre. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, el índice medio de donación en la región fue de 48,51 por cada mil habitantes, 12 puntos por encima de la media nacional y más de 2 puntos por encima de la siguiente comunidad, Castilla y León.

Personalmente, este dato me hace todavía estar más orgullosa. Saber que el extremeño siempre va a estar ahí cuando se necesite sangre que salva vidas es uno de los muchos motivos para vivir en esta tierra. Hasta el creador de las guías de Lonely Planet ha destacado en una entrevista a Extremadura, entre todos los destinos de España. Es una pena que el histórico olvido del transporte ferroviario nos haga parecer subdesarrollados. No lo somos, no lo olviden.