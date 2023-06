De repente Valencia

El prematuro pacto valenciano, precipitado por apartar al candidato de Vox condenado por violencia machista, ha trastocado las negociaciones abiertas entre el PP y la formación de Abascal en el resto de España. La consigna de Feijóo tras el 28M era clara: nada de acuerdos con Vox antes del 23J. Pero amarrar una comunidad como Valencia era una tentación demasiado grande como para dejarla escapar. La contrapartida ha sido que, de un día para otro, la formación de extrema derecha se ha hecho fuerte en las negociaciones de todos los territorios y ha dicho sin tapujos que quiere repetir el modelo valenciano en toda España, una cuestión que le complica la vida, entre otros, a la candidata extremeña María Guardiola, empeñada por activa y por pasiva en alcanzar un acuerdo programático con Vox pero nunca un gobierno de coalición.

La presidenta regional del PP dijo el vienes sin adornos que la negociación con Vox estaba estancada y que no se había celebrado un segundo encuentro con esta formación desde aquella primera cita de la semana pasada que sirvió de toma de contacto; todo ello a sabiendas de que pasado mañana debe constituirse la Asamblea de Extremadura y acordarse la Mesa que debe regir los designios del poder legislativo extremeño los próximos cuatro años. Un primer asalto que debería pactarse para pasar a la segunda casilla que es la investidura de la futura presidenta de la Junta y luego la constitución de su gobierno.

Si la jugada le sale bien a María Guardiola y gobierna sola reforzaría ampliamente sus credenciales

Sin embargo, esta cuestión no parece inquietarle a Vox. Como ha dicho el presidente nacional, Santiago Abascal, ambos partidos de la derecha «están condenados a entenderse» si se quiere desbancar al PSOE de Extremadura. Todo parece abocado a un acuerdo ‘in extremis’ en el que ambas formaciones cedan y a la vez no defrauden a sus votantes. María Guardiola no quiere a Vox en su consejo de Gobierno, pero la verdad es que este partido todavía no ha puesto encima de la mesa sus exigencias. ¿Acuerdo programático? ¿Puestos en el consejo de Gobierno de la Junta? ¿O ambas cosas como en Valencia? Quizás con la presidencia de la Asamblea de Extremadura y algunas direcciones generales sea suficiente para alcanzar un acuerdo como han trasladado algunas fuentes del PP. No en vano, dicen, Vox sabe que solo tiene 5 escaños de un total de 65 y no puede exigir demasiado. Sin embargo, los de Abascal son más que conscientes de que sin sus 5 diputados los 28 del PP no valen para nada porque el PSOE cuenta con otros 28 y Unidas por Extremadura (Podemos) con 4.

No veo una salida clara, como tampoco una repetición electoral barruntada por algunos políticos del PSOE. Ir a unos nuevos comicios autonómicos sería como abrir un melón sin saber cómo está por dentro, jugársela demasiado a la vuelta del verano ahora que todo el mapa de España se ha teñido de azul. Mejor sentarse a la mesa con las cartas que han salido y tratar de ganar la partida aunque sea a costa de perder algún que otro naipe. Puede que le salga bien la jugada a María Guardiola y que no tenga que contradecir su discurso, lo cual reforzaría ampliamente sus credenciales. O puede que tenga que ceder y moldear sus palabras, lo cual le obligaría a lanzar un nuevo argumentario convincente a la vez que exculpatorio. De una u otra forma, habrá acuerdo y Extremadura vivirá más pronto que tarde un cambio de gobierno.

El faro valenciano puede ser o no una guía para Extremadura. Todo depende de la capacidad de seducción del PP, de las consignas que lleguen desde Madrid (sobre todo en el caso de Vox, un partido eminentemente jerárquico) y del interés ambos partidos por hacer este viaje juntos. Paciencia, sentencian desde el PP, aunque los días corren en su contra y el primer asalto está a la vuelta de la esquina.