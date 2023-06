Jornada de reflexión ¿para qué?

Hay que comprender el enfado de María Guardiola con sus votantes. Y, aunque no se trata de comparar, no se parece en nada al enfado de Guillermo Fernández Vara con los suyos, que desde hace doce años no remontan la cifra mínima de los 300.000 que instauraron los votantes de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (salvo los años 1983, 1978 y 1995, que, pese a todo, la rozaron: 296.939, 292.935 y 289.149, respectivamente) y que ahora no les ha bastado con puntuar por debajo de los 250.000 sino que los votantes de Guardiola no los han igualado por 6.421 (o sea, la población de Jaraíz de la Vera o de Fuente del Maestre, más o menos, habitante arriba habitante abajo).

No es comparable, no, siquiera porque Fernández Vara sabía que, tarde o temprano, iba a ocurrir (lo del 28 de mayo, se entiende), ya que conoce a sus votantes y conoce, sobre todo, los males de la costumbre, es decir, Fernández Vara sabía que sus votantes iban a dar por hecho que los resultados serían los mismos, los de siempre (más de cuarenta años de socialismo ininterrumpido, salvo la legislatura de Nogales, Escobar y Casco, les daban la razón), e hicieron del domingo electoral un domingo cualquiera, uno más. No es que se olvidaran de votar, es que para qué votar, si ya votan este, ese y aquel, si basta con ellos. El enfado de Guardiola es casi justamente por lo contrario, a saber, por la decisión de Extremadura de optar por la derecha cuando la derecha ya no era únicamente el Partido Popular (ya en 2019 no era únicamente el Partido Popular, pero se entiende), abrumándola con casi 68.000 votos más que a José Antonio Monago en 2019, por un lado, y, por otro, dejándola con la miel de la mayoría absoluta en los labios por unos votantes que creen que no hay más derecha que la derecha, se llame como se llame, y que si hay más de una, ya se entenderán, como derechas que son. Y esto es lo que enfada a Guardiola de sus votantes, en lugar de alegrarse por demostrar que el Partido Popular existía en Extremadura aunque no haya gobernando nunca en democracia (Monago no gobernó: fue presidente) más allá de alcaldías y puestos secundarios o terciarios, sean cargos sin poder político o sin poder a secas. Hoy, día en que se constituye la Asamblea, Guardiola se carga más de razón en su enfado, porque ayer le ofreció a Vox la posibilidad de presidirla a cambio de formar gobierno libremente (e inútilmente, claro, sobre todo estando hoy en Mérida el chupi-lipendi de Jorge Buxadé, que él pronuncia mal, «chupi-lerindi», pero que es el segundo de Vox). El enfado de Guardiola tiene su lógica, podría decirse. En cuatro años, del 26 de mayo de 2019 al 28 de mayo 2023, el Partido Popular en Extremadura, gracias a María, Guardiola, ha subido a 28 escaños (de los 20 que tenía) y Vox, gracias a Ángel Pelayo, ha conseguido en Extremadura 5 escaños (no tenía ninguno). Por otra parte, y eligiendo solo cuatro asuntos, Pelayo niega la violencia machista (Guardiola, no), Pelayo está en contra del aborto (Guardiola, no), Pelayo quiere retirar la protección legal al colectivo LGTBI (Guardiola, no) y Pelayo considera necesario poner límites a la inmigración (Guardiola, no). ¿Esos 20.500 votantes más que ha obtenido Vox y que le han dado los 5 escaños piensan lo mismo que Pelayo, o que Vox? ¿O piensan que cuanto más, mejor, y, que, por tanto, la derecha a la derecha de la derecha es mejor, por ser más? Consuélese Guardiola pensando que si Valencia existe, todo está permitido. Y consuélese Fernández Vara pensando que sus votantes no es que se hayan acostumbrado a él, sino que no se acostumbran al Sanchismo. * Funcionario