No para todos

Hubo un tiempo en el que una de las primeras cosas que hacía un candidato, después de ganar las elecciones en España, era decir aquello de que iba a gobernar para todos. No sabemos qué nos depara el próximo 24 de julio, pero lo que ya está bien clarito es que algunos partidos no piensan administrar, ni mucho menos ‘servir’, a la totalidad de los españoles. Y aún así, muchos de los futuros damnificados son capaces hasta de votarles.

De manera que no sé quién será más culpable. Porque, al César lo que es del César, lo que nadie puede negar es que tanto los cabezas de lista, como los programas de algunas formaciones políticas, hace semanas que llevan diciendo alto y claro lo que se van a llevar por delante si llegan a la Moncloa.

Y aunque estamos ya acostumbrados a que ciertas leyes son de ‘quita y pon’, dependiendo del color del partido en el poder, lo que no sé si estamos valorando es que, esta vez, la jugada podría tener mucho más alcance, y afectar no sólo a personas y colectivos sino suponer un retroceso brutal en significativos avances sociales que han marcado un antes y un después.

Cuando la derecha se muestra favorable a abolir leyes como la de la eutanasia, la del solo sí es sí, la Ley de Memoria Democrática, la ley trans o cuestiona y empieza a titubear acerca de asuntos tan transcendentes e intocables como la violencia de género, está claramente omitiendo o ignorando la realidad y las necesidades de un número considerable de ciudadanos.

Pero son muchos más, si a ellos les unimos los ‘beneficiarios’ de otras cuantas enmiendas socialistas, que ahora penden de un hilo. Los que dignificaron sus puestos de trabajo y sus sueldos, gracias a la reforma laboral. Los que respiraron más tranquilos por la existencia de una ley de la vivienda, que limita el libre albedrío de los especuladores y los que aplauden la gigantesca y necesaria inversión en transición ecológica.

También los que consideran una evolución natural la equiparación de los permisos de paternidad o maternidad y los disfrutan; o los que celebran el impuesto a las grandes fortunas o la bajada del IVA en productos femeninos.

Le pese a quien le pese, todas ellas son medidas progresistas y avanzadas, que nos ponen al nivel, incluso a la cabeza de Europa, en algunos casos, y que velan por el bienestar y la seguridad de seres humanos, que vivieron durante años desatendidos e ignorados. Por eso es difícil entender que haya gente que se plantee votar por aquellos cuyas promesas llevarían a España a retroceder años, cercenando sus vidas y sus derechos.

Sin duda uno de los fenómenos sociológicos más incomprensibles es ese de repetir errores en bucle. Incluso cuando algunos creíamos que ya teníamos aprendida la lección. Parece mentira que de esos tiempos en los que los políticos tenían altura de miras suficientes para asegurar a los ‘vencidos’ que no volverían a repetirse los tiempos de beneficiar sólo a los ‘suyos’ y perseguir a los demás, hayamos vuelto a tolerar campañas electorales que fomentan el retorno de los ‘bandos’, del nosotros y el vosotros, del odio y el miedo.

Estamos disfrutando del que probablemente sea el ‘periodo de reflexión’ más largo y más corto de nuestra todavía relativamente joven democracia. De alguna manera la anticipación de las elecciones generales lo ha precipitado todo, pero a la vez muchos tenemos la sensación de ser testigos a cámara lenta de ese momento crucial en el que todo puede irse a la mierda.

Dejemos a un lado los colores, el pasado y los votos heredados y pensemos con la cabeza, y hasta con el bolsillo, si me apuran. Si quitamos todos los pinganillos, el populismo y las estrategias, lo que queda son los principios y los manifiestos de la España adinerada, la más rancia y casposa. Esa que se niega al cambio, a la inclusión y a la libertad, más allá de la suya, claro.

Apostemos por los que suman, aglutinan e integran. Aquellos a los que no les escuchemos ridiculizar, ningunear ni demonizar a nadie buscando el chiste fácil y ganar votos. Porque esos idearios, discursos, pero, sobre todo, esas acciones, dejan poco margen a la imaginación y a elucubrar con lo que nos espera si gobiernan. Y no podremos decir que no lo vimos venir, porque algo sí es cierto, cada vez se esconden menos, y eso, en sí mismo, es ya toda una declaración de intenciones.

*Periodista