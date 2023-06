Lennon resucita con la AI

John, levántate y canta. Eso parece que es lo que le ha dicho Paul McCartney a Lennon desde el más acá del año 2023. Ya ha visto la luz una última canción del genial compositor y pacifista gracias a la tan de moda Inteligencia Artificial. El tema se llama ‘Now and Then’ y fue escrito poco antes del asesinato de John Lennon a las puertas del edificio Dakota. Una de las cosas más inteligente que hicieron los cuatro fabulosos de Liverpool es que todo lo registraban. Cualquier ensayo, cualquier idea e incluso conversación, se grababa en un soporte reproducible. Al parecer este ‘Now and Then’ estaba registrado con un molesto ruido de fondo que ahora sí ha podido ser aislado gracias a la AI.

Estamos alarmados con las consecuencias negativas de la AI. Fabulamos incluso con que podría tomar conciencia y dominar el mundo como en las películas de ciencia ficción. De momento, si ha conseguido este ‘efecto Lázaro’ con una canción de Lennon, bienvenida sea. Más recientemente, el avispado octogenario Paul McCartney utilizó una voz de su compañero para hacer un dueto en su última gira. A mí lo único que me preocupa de esta fiebre por resucitar a los muertos es que no se trata de homenajes, sino de exprimir aún más la máquina de hacer dinero que eran. Aún hay hambre de canciones de The Beatles. Ellos se separaron cuando yo tenía apenas un año de vida y sigue la demanda. He de reconocer que no deja de tener cierto regustillo necrófilo esta nostalgia beatelmaníaca. Por cierto, que George Harrison opinaba que esta canción era «una basura». Lo cierto es que, consideraciones artísticas al margen, escuchar esta canción de amor y disculpa es una alegría. La AI ha causado diferentes reacciones entre los músicos profesionales, quienes la denostan y la ensalzan a partes iguales. Como siempre el tiempo será quien quite y dé razones.