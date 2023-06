Fracasa moderadamente

Mi hijo Mario ha regresado hoy a casa muy dolido por no haber ganado la final de fútbol en las Olimpiadas del colegio. Perder la final contra la clase C le ha dejado una honda pesadumbre durante todo el día, y ni siquiera mis bromas han conseguido quitarle hierro al asunto.

El niño está todavía en esa edad (8 años) en la que cree que solo pueden pasarle cosas bonitas, y el hecho de criarse en un entorno en el que todos le queremos con locura le impide (por ahora) descubrir que afuera, a la intemperie, es otro mamífero más luchando por la supervivencia.

No recuerdo si en mi infancia yo tenía tanta capacidad para fustigarme cada vez que perdía un partido de fútbol. No lo creo. En cualquier caso, si así fuera, no queda nada de mí de esa etapa, hasta el punto de que a estas alturas no espero otra cosa sino un fracaso moderado en todo aquello que emprendo. El fracaso con moderación es para este servidor un salón de los pasos perdidos, ese vestíbulo que, aun estando en el ala contraria del éxito, cuenta con cómodos sillones donde pasar la tarde.

Tan acostumbrado estoy al fracaso, que he generado una segunda piel cargada de estoicismo, una suerte de paraguas emocional contra la frustración que me impide perder la perspectiva. Por raro que parezca, me desconcierta más el éxito, hasta el punto de que cuando gano un concurso literario, por pequeño que sea, siempre me pregunto qué habré hecho mal para merecer el premio.

Quisiera explicarle a Mario que, salvo honrosas excepciones, estamos predestinados a perder unas veces y otras... también. Pero no voy a hacerlo. Él todavía me considera una figura de autoridad, y no sería justo trasladarle mi escéptico derrotismo. Es mejor que siga persiguiendo sus sueños, aunque sea a base de derrotas. Al fin y al cabo, como escribió el poeta Robert Browning, «el éxito de un minuto paga el fracaso de años».