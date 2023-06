Guardiola y la realidad

En las elecciones del 28M la mayoría de las encuestas independientes anunciaban que, salvo en Extremadura y Castilla-la Mancha, ganaría el PP. La noche fue de infarto en esas dos comunidades. Page ganó. El extremeño, por su parte, asumió su fracaso.

Una exultante Guardiola anunció a bombo y platillo que Extremadura había hablado. No ganó, pero, sí habló de cambio de ciclo, tenía que contar con que Vox con sus cinco diputados, que no es uno como en Murcia, la apoyaría. Feijóo la llamó presidenta en la euforia posterior, aunque, en su empeño por la lista más votada también apuntó en alguna entrevista que asumirían la pérdida de Extremadura. Es decir, La Moncloa bien vale una comunidad marginal. Eso no lo dijo él, lo pensé yo. Luego la extremeña arguyó que tenía libertad total y que Extremadura no era moneda de cambio ni se decidía su futuro en Madrid y blablablabla.

Ayer, rotos los puentes entre la derecha, esa que habían votado mayoritariamente los extremeños según la candidata popular, se nombró presidenta de la Asamblea de Extremadura a Blanca Martín con los votos socialistas y los de Podemos que sí se pusieron de acuerdo.

A Guardiola, menospreciada días antes por Ussía como la rubita extremeña, se la vio tensa como nunca. Y, en verdad, a una le produjo rubor su derroche de reproches y rencor de trazo grueso, que muy bien podrían haber salido de una boca podemita hoy vetada, contra el partido al que necesita para gobernar.

A lo mejor no ha pensado que quienes la han votado lo hacían para derogar el sanchismo efectivamente, que se ha visto favorecida de rebote por el deseo de dar una patada en el trasero al presidente y que, como él, al no gustarle el resultado, nos obliga a repetir pero esta vez, bien.

Le guste o no, no tiene la mayoría. Y una no sabe si se debe a incongruencias del partido, falta de experiencia, poca finura para negociar o malos asesores, perder lo que sí se ha obtenido en Valencia o Baleares. Por supuesto que es mucho mejor gobernar en solitario mas la realidad es la que es. En su mano está asumirla o no.