El PP moderado y elecciones

Al final hubo sorpresa. Para todos, incluido el PSOE, que no se imaginaba ni por asomo este escenario. La prueba palpable de ello es que la candidata a presidir la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, no tenía preparado ni el discurso. El PP extremeño decidió ayer romper con Vox con voladura de dinamita incluida y apostar por la repetición de las elecciones autonómicas cuando toque, que casi con toda probabilidad serán en octubre o noviembre. La cerrazón de la formación de Abascal a hablar de otra cosa que no fueran sillones en un hipotético gobierno desesperó por completo a María Guardiola y su equipo, que optó por tirar los papeles de su oferta a la papelera y jugar su única baza posible, la de la coherencia y el compromiso con la palabra dada.

Es verdad que María Guardiola era presa de sus palabras --el no incluiré a miembros de Vox en mi gobierno dicho por activa y por pasiva antes, durante y después de las elecciones--, pero la política está llena de rectificaciones y en esta España nuestra hay decenas de ejemplos de políticos que dicen una cosa y acaban por hacer la contraria. Pero esta vez la líder del PPextremeño decidió apostar por la verdad y romper con quienes le habían impedido alzarse con la Presidencia de la Junta de Extremadura a pesar de no ganar las elecciones. Ello refuerza su liderazgo dentro del PP y la convierte en referente de ese ala de la derecha más moderada que busca una alternativa liberal y de centro y que comparte y defiende determinados avances sociales.

Vox había decidido ponérselo difícil a Guardiola, más avanzada que otros barones del PP en cuestiones como el aborto, la libertad sexual o la condena explícita de la violencia machista.De ahí que Extremadura jugara también la partida en clave nacional. El padrinazgo ejercido por Madrid sobre los diputados autonómicos de Vox constata que cada comunidad forma parte de una estrategia general, donde Extremadura pasa a ser un aviso de lo que puede encontrarse Feijóo si no mete en su gobierno a Abascal y decide obviar la formación de un gobierno de coalición. Se trata de señalar: oye, que somos importantes y si no que gobierne la izquierda.

La política tiene giros insospechados como el de ayer. Por eso, hay quien sostiene que cabe la posibilidad de un acuerdo posterior entre el PPy Vox y un hipotetico acuerdo de investidura in extremis. Sinceramente después del descarrilamiento de trenes por choque frontal de locomotoras de ayer lo veo difícil, por no decir imposible. Entre otras cosas, porque no cabe un gobierno de coalición por parte del PP ni una bajada de pantalones por parte de Vox. Es más, no sería sensato ni inteligente afrontar una legislatura con unaAsamblea liderada por el PSOE teniendo un gobierno en minoría.

Considero que el PPha echado cuentas y ha preferido la repetición electoral revalorizando el papel de su candidata, ahora con un nivel de popularidad mucho más alto que el 28M y pudiendo aspirar a una mayoría bastante más holgada.

Sin embargo, plantear unas elecciones no deja de ser una aventura arriesgada. El contexto es distinto puesto que ya no se celebrarían las municipales a la vez. Además, las elecciones generales ya han pasado en julio donde se ha dado el apoyo o el castigo oportuno al líder nacional; y el PSOE no va a ser un convidado de piedra en este nuevo escenario. Los socialistas extremeños, alicaídos al haber sido desbancados de la Junta de Extremadura, se levantaron ayer mismo de la cama al ver en el horizonte una nueva convocatoria electoral, una oportunidad para salvar los muebles y superar todos los errores que el 28 de mayo les hizo perder no solo la mayoría absoluta sino el poder en Extremadura.