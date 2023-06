Líos e incoherencia

Hace unas semanas en estas líneas escribía que Extremadura había votado, había decidido que la lista más votada fuese la del Partido Socialista Obrero Español y dados los resultados de los otros partidos políticos en Extremadura con representación en la Asamblea de Extremadura, nuestra región no podía ser una jaula de grillos por un mero postureo de poder. El Partido Popular de Extremadura debió pensar absolutamente lo contrario y ha hecho de Extremadura y de los municipios exactamente eso y ha adornado la jaula con asuntos de tal índole como la violencia de género, los derechos LGTBI, la educación, la memoria, el poder legislativo y un sinfín de despropósitos para agarrarse a los sillones y a la moqueta con el discurso que hiciese falta, con la vehemencia que hiciese falta y un aquí lo digo y aquí lo niego sin pestañear. La foto es lo que luce en esto de posturear.

El Partido Popular de Extremadura ha pactado en los Ayuntamientos extremeños de Navalmoral de la Mata, Valverde del Fresno, Losar de la Vera, El Gordo y Talayuela con VOX: ¿niegan allí la violencia machista? ¿Instaurarán un nuevo orden moral? ¿Estarán a favor del pin parental? ¿Qué harán con las banderas LGTBI? ¿Las tirarán a la basura? Supongo que quienes iban en las listas representando al Partido Popular conocerán las declaraciones de su líder María Guardiola el pasado martes renegando de cualquier pacto y actuación con VOX y sus postulados públicos. Eso lo dijo el martes, bien es cierto, siempre hay tiempo de cambio. Ninguno tiene que ponerse nervioso. En Malpartida de Cáceres su alcalde está condenado por violencia de género y María Guardiola lejos de condenarlo, valga la redundancia, como debería intuirse al escuchar sus declaraciones, no solo no presentó lista del Partido Popular para no perjudicarle e incluso sí asu partido en la Diputación de Cáceres, sino que cuenta con dos personas de máxima confianza de este alcalde en su equipo directo: en el área educativa y liderando Nuevas Generaciones en la Provincia de Cáceres. ¿Qué María es la verdadera? ¿La del martes? ¿O la que mira hacia otro lado en Malpartida de Cáceres?¿Qué Partido Popular es el coherente? ¿El del martes? ¿O el de Navalmoral de la Mata, Valverde del Fresno, Losar de la Vera, El Gordo y Talayuela? ¡Una jaula de grillos!

El lunes conocíamos que el PP estaba dispuesto a compartir la educación, la sanidad… hasta regalar su senador autonómico y situar en la presidencia de la Asamblea de Extremadura a VOX.

El martes ya no. Sin titubeos se hablaba de repetición electoral. Sin titubeos eso le cuesta al bolsillo de los extremeños 2,5 millones de euros, sin gobierno al menos hasta enero, el retraso de los presupuestos, la ejecución de más de 400 millones de euros en fondos… pero qué importa cuando ya has situado como secretaria general de Economía y Hacienda con 150.000 parados a Extremaduraen la cola del empleo y la has plagado de recortes. Nada.

Cuando un día blanqueas y otro día sacas los colores, cuando falseas la historia a tu antojo puede que pierdas la perspectiva de la realidad. Podríamos frivolizar con todo esto pero lo único cierto es que la derecha de este país, PP y VOX, está haciendo con Extremadura lo de siempre, vienen aquí únicamente a juguetear, a divertirse un ratito, hasta que pase el periodo estival, el 23J, da igual el precio que paguen los extremeños ¿Se acuerdan de la escena en los Santos Inocentes en la que lo importante era la caza del señorito Iván y no la pierna de Paco?

* Filóloga y diputada regional del PSOE