Nunca me he aclarado con los ritos de la noche de san Juan, así que, por si acaso, hago una mezcla, un totum revolutum, y ya sabrán los espíritus con qué quedarse, que para eso están por encima de nosotros. No sé si hay que escribir en un trozo de papel los buenos deseos para el año que empieza y luego quemarlos, quizá antes de que se quemen ellos solos, como casi siempre, por el paso de los días o la falta de voluntad o suerte.

"Terca y obstinada, me empeño en seguir creyendo que hay llamas que pueden esquivarse y sobre todo, impedir que dañen a los tuyos No sé tampoco si lo que hay que hacer es anotar lo que se quiere dejar atrás y después, lanzarlo al fuego, lo que parece tener más sentido, aunque la misma eficacia. Y luego me pierdo en los otros rituales de lavarse la cara con el rocío, mirarse al espejo con una vela encendida o dejar que las lentejas en remojo te indiquen con quién te vas a casar, cuántos hijos tendrás o los años que vas a vivir, cosas todas dignas de tener en cuenta. Por si acaso, yo hago un poco de todo, y que sean los dioses, san Juan Bautista o los espíritus de la noche, los que seleccionen lo que está bien o mal y me concedan lo que estimen oportuno. A lo mejor, hastiados de botellones multitudinarios y de borracheras a la orilla del mar, empiezan a mirar hacia los minúsculos fuegos que se apagan enseguida en cada casa. Ahora que cualquier celebración o concierto recibe el nombre de evento (solo por eso ya merecería el fuego purificador) y se convierte en botellón por arte de magia, quizá los espíritus (haberlos haylos) tengan a bien olvidarse de la multitud para atisbar los pequeños deseos. Es fácil creer en ellos en noches como estas. Se han acabado las clases y, para muchos jóvenes, el verano se extiende como la promesa interminable de todo aquello que han tenido que posponer por los exámenes. En septiembre puede que asomen ya su zarpa el paro, el fracaso a la hora de tomar decisiones, la incertidumbre... pero ahora todo parece posible, y quizá lo sea. Como ellos, yo salgo a la noche dispuesta a saltar cualquier fuego, a desear cada vez menos cosas, pero más importantes. Terca y obstinada, me empeño en seguir creyendo que hay llamas que pueden esquivarse y sobre todo, impedir que dañen a los tuyos. Prefiero unirme al grupo de los que aún creen en saltar sobre las brasas y vivir en la felicidad del verano, que a los que te arrastran a un incendio que nos acerca al otoño, y solo puede ofrecernos cenizas.