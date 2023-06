Votar al otro

Parece mentira (nunca mejor dicho) pero, al final, todo se reducirá a una cuestión de integridad. O, mejor dicho, a un cierto nivel de lealtad: con quién y dónde vas a elegir ser completamente honesto. Adelanto que ese compromiso debe dirigirse, antes que a nadie, a los electores.

Extremadura ha irrumpido fuerte en la política nacional desde el pasado martes. Añadiendo un punto más de picante a la campaña electoral (como si hiciera falta) y provocando en aquellos ávidos de interpretar antes de analizar -incluso de, simplemente, mirar- enormes ganas de hacer política-ficción. En realidad, parece más sencillo.

Veamos antes el salvaje otro lado de la frontera. La vicepresidenta Calviño decía un día que en los logros económicos del gobierno (tenemos que hablar de esto en otro momento) la intervención de sus socios de coalición ha sido nula. Una especie de «niño, estate quieto, son cosas de mayores», dedica tus energías a tus ministeritos. Respondía, claro, de forma inmediata la otra vice Yolanda Díaz asegurando que, en los avances sociales, lo que encontraron en el socialismo fueron obstáculos. Dando a entender que, en realidad, el enemigo siempre ha estado en casa.

Ocurre que están pidiendo el voto para sí mismas, lo que lógicamente conlleva un ejercicio de embellecimiento propio y envilecimiento ajeno. Es asumible. Sólo que las matemáticas obligarán a, en un ejercicio de puro funambulismo, acabar pidiendo el voto agregado. El voto al otro.

Pero es que el elector no vota eso. Somos por supuesto conscientes de que la relación de fuerzas implica la necesidad de pactar. Puede ser que esa misma obligación module las intenciones de unos y otros, incluso de los que elegimos votar. De acuerdo. Pero la amplia mayoría no deposita la confianza más que en la coherencia del candidato.

Genera desconfianza aparecer públicamente buscando gresca, en un intento (vano) de generar diferenciación, y correr a buscar el acuerdo con el que has criticado en cuanto tienes la posibilidad de contar escaños. Aquí también la culpa es del «otro», que en este caso somos los votantes. Mirad a qué nos habéis llevado.

En ese sentido, el comportamiento de María Guardiola es un ejemplo de coherencia y, veremos, que esta es la clave, de honestidad. Se ha hartado de pedir el voto para sí misma, de insistir en que habría oferta pero para gobernar en solitario. Está haciendo justo lo que dijo que iba a hacer. Rara avis. Hasta el momento, es difícil contestar esta forma de proceder.

Por supuesto, esa fidelidad a su promesa no significa que esté cerrado el capítulo de errores. Las declaraciones posteriores respecto de Vox son un portazo demasiado fuerte cara a una futura negociación, más que probable. Su base de votantes, en algún punto «compartida», no compra la demonización del partido verde, por mucho que sea cierto parte de los aspectos que resaltó María Guardiola en Mérida.

La sobreactuación del populista Vox, desde luego, tiene la mayor parte de culpa del bloqueo. Vox no tiene presencia en el gobierno andaluz, en unas elecciones en las que logró una representación del 12%. ¿Entonces por qué pretende una ‘cuota’ superior en las instituciones extremeñas con un respaldo del 8%? ¿Es más barata Extremadura? Por cierto, aseguraba hace unas líneas que nuestra región se inmiscuía en la campaña. Quizás sea al revés. Al menos para Vox, que visibilizó el martes que su cabeza en Extremadura no es quien capitaliza los votos sino una ejecutiva nacional personificada en un omnipresente Buxadé, al que le costó hablar en clave regional.

Con todo, como reconocía el propio Vara, lo que ha demandado Extremadura es cambio. No es siquiera necesario que sea «radical» sino que llanamente lo sea. Toca pensar en eso antes que en componendas pre o post electorales. Que las carga el diablo. Si no, desde luego que Vara tiene todo el derecho a seguir gobernando. Conviene recordar que el ganador ha sido él. Y que las victorias morales darán mucho descanso, pero prácticas no son.

El uso de nuestra región como moneda de cambio o la desilusión de desperdiciar una oportunidad de olvidar el statuquo no pueden convertirse en una «excepción» extremeña. Estoy convencido de que eso lo castigarán los extremeños en las urnas. A ambas formaciones.

*Abogado, experto en finanzas