¡Qué bonita es Barcelona!

Ya lo cantaba hace años, el gran Jorge Sepúlveda, cuando se refería a ella como «Perla del Mediterráneo» en una canción compuesta en el año 1948 por Manuel Moreno. Y qué bien merecida se tiene esta canción la capital catalana. Las razones para visitarla pueden ser muchas y variadas, pero, sean cuales fueran, es cierto que Barcelona no deja indiferente a nadie. El mismo Peret decía que era una hechicera gitana, y que estaba llena de gracia, y que era más guapa que el sol, para terminar con aquel famoso y acertado estribillo que decía y cantaba que «Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder». Y todo esto es verdad, pero, ahora que la tengo cerca, yo siento que lo que más me atrae de ella no es precisamente su impresionante y original Basílica de la Sagrada Familia del gran maestro Gaudí (1852-1926). Y tampoco son las numerosas y magníficas obras arquitectónicas gaudinianas que adornan la ciudad entera. Tampoco es lo que más me atrae de Barcelona su mar azul que mediterránea a lo largo de sus limpias y blancas costas, ni lo es el altísimo Tibidabo, que la preside orgulloso desde las alturas.

No lo son las Ramblas, que se disfrazan de un maravilloso camino de color hacia el mar, ni la increíble y apetitosa gastronomía que se puede encontrar en los más bellos rincones de la ciudad. Ni tampoco lo es el Museu Picasso, ni el Nacional de Arte de Cataluña, ni el de Arte Contemporáneo, ni el Marítimo de Barcelona, ni siquiera la Fundación Joan Miro. Y tampoco lo son los innumerables y bien cuidados parques y jardines que alberga, ni siquiera la Fuente Mágica de Montjuic.

A mí lo que verdaderamente me atrae de Barcelona son sus gentes, la gente normal que pasea por las calles y que, con gran sensibilidad y una abierta sonrisa, está dispuesta siempre a mostrar y compartir una extensa y generosa amabilidad con los demás, tan valiosa como los monumentos que atesora su ciudad. Conque no veo en la gente, porque no se parece en absoluto a ella, la enorme crispación que vende por el mundo, ahora desde Waterloo, el expresident Carles Puigdemont.

No tiene nada que ver, cuando conoces a la gente de Barcelona de cerca, con la gente que nos presentaba en el Parlament el político Oriol Junqueras, de Ezquerra Republicana de Cataluña. Se dice que los políticos son capaces de cambiar un país rico y tornarlo en pobre. Son capaces, ellos solitos, de crear enemistad entre la ciudadanía desde el cojín de sus escaños que les han entregado los votos del pueblo. Son capaces de llevar guerra donde había paz hasta hace poco, y les ciega la ambición hasta tal punto de no dejarles ver un poco más allá de un palmo de sus narices. Y a algunos les gusta crear una maraña de confusión entre la gente buena, e incendian y avivan el odio a través de las enseñas, signos y banderas que nos representan. El odio que predicaba y enseñaba el expresident Quim Torra con la bandera de España y lo que ella significa no se corresponde con lo que la gente de Barcelona te demuestra que siente.

Recuerdo, hace ya algunos años (más de los que quisiera), cuando visité y viví en Barcelona, cómo los compañeros de mi colegio hablaban catalán entre ellos y castellano cuando se dirigían a nosotros con total y absoluta normalidad. No existía el odio a ningún idioma, hasta el punto de tener que arrancar de las escuelas el que no les interesa, como esta pandilla de rufianes pretende ahora cada vez que se agarran al estrado que el Estado, al que denigran, les regala. Entonces estudiábamos catalán y castellano y nos encantaban las dos lenguas. El objetivo, entonces, era unir y no desunir y confundir. Afortunadamente, la gente de Barcelona es mucho más inteligente que los políticos que los representan. Éstos no se parecen a aquéllos en absoluto. Por eso, quizás, a pesar de sus políticos, decía y cantaba Peret que «Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder». Y «saber», añadiría yo…

*Ex director del IES Ágora de Cáceres