Guardiolismo

Contra todo pronóstico (el mío incluido: a un amigo extremeño, residente desde hace tiempo en la Comunidad Valenciana, que me preguntaba por cómo pensaba que quedaría la cosa, le contesté que el PP acabaría pactando con Vox en Extremadura, aunque fuera en el último minuto), María Guardiola, después de que rechazaran su última oferta (presidencia de la Asamblea, una secretaría, un senador más), dijo que prefería ir a elecciones antes que dejar entrar en el gobierno de la Junta de Extremadura a quienes “niegan la violencia machista” y “deshumanizan a los inmigrantes”. Vaya, que se puede dejar nada menos que la presidencia de la Asamblea, el segundo cargo en importancia política, pero ni una consejería. Una línea roja más, como la de quien no presenta el novio a los padres o a las amigas porque es muy feo, o muy bestia, o no está a la altura de la niña.

Se puso purista Guardiola un poco a destiempo, cuando no solo en varios ayuntamientos extremeños, como en Talayuela o Navalmoral de la Mata (precisamente en los pueblos de Extremadura donde ese partido que “deshumaniza a los inmigrantes” podría ser más conflictivo por el amplio porcentaje de inmigración), sino cuando en la Comunidad Valenciana o en Baleares ya ha entrado Vox con todo, y con políticos del ala más ultra del partido de Santiago Abascal, quien de hecho está purgando a los tibios y liberaloides, y premiando a los que ven en países como la Hungría de Orban el modelo a seguir para España. Ya se sabe que los ancestros de los húngaros eran los hunos, aquellos que comandaba Atila, quien según se dice, por donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Por donde pasa el de Abascal tampoco, al menos cierto tipo de hierbas. Al parecer, no se puede hacer en Extremadura lo que sí se hace en otras comunidades. Será el mismo purismo por el cual no pasa nada porque se destrozara el litoral valenciano, murciano, malagueño o balear, pero se prohíbe una urbanización como la de Valdecañas, hecha al lado de un embalse que no existía hace unas décadas. Aquí en Extremadura tenemos que respirar aire puro, libre de polvillo de litio, humo de petróleo y vapores mefíticos de la ultraderecha. O ese cuento nos quieren contar: en realidad, como sostenía el otro día, la explicación es más simple y deprimente para los votantes extremeños del PP: para su partido, nuestra región es irrelevante y no le cuesta a Núñez Feijóorenunciar a gobernarla y sacrificar a su dócil candidata para tapar, con ese “gesto noble” los matrimonios de conveniencia en otros sitios. Total, aquí no hay tantos dineros que repartir como en Valencia o Baleares, y no digamos en Madrid: allí sí que recurrirán a lo que haga falta, del tamayazo a descabezar a su líder nacional, como hicieron con Pablo Casado, antes que dejar que se descubrieran sus trapisondas. Al final, el guardiolismo político tiene cosas en común con el futbolístico, en especial con el guardiolismo epigonal de Luis Enrique (esperemos que Luis de la Fuente, Luis el tranquilo, se siga distanciando de aquel Luis tan nervioso): mucho pasar la pelota, muchas declaraciones altisonantes a los medios, mucho querer nadar y guardar la ropa y arrogándose unos derechos que, a tenor de los resultados, solo se otorga ella, pues no ganó las elecciones. De momento, salvo sorpresa en el tiempo de descuento, parece habernos abocado a la prórroga. Peor aún: la que decía que iba a sacar a Extremadura de la inercia, que le corría prisa por poner en marcha a esta tierra y convertirla en “la locomotora de España” (exageración que daba un poco de vergüenza ajena), no tiene inconveniente en paralizarla durante seis meses, con el desastre económico que implicaría, o, como mínimo, en echar el freno de mano hasta que pase el tren de las generales. *Escritor