No hay manera. La política extremeña golpea con estrépito de pedrisco. No hay manera de vivir en paz (y esperanza). Noto que, incluso fuera de nuestras lindes, hay interés por el sainete bufo que aquí se representa. ¿Quién encabeza el cartel? ¿Vara o Guardiola? Vara tiene más trienios, pero Guardiola es mujer (no lo desdeñemos). No sé yo… En letras menores, artista invitado, Don Pelayo. Aunque una actriz secundaria, Blanca Martín, es la que se ha llevado la bicoca del mejor sueldo. ¡Menuda carambola! Y, entre bambalinas, acechando, gallardos y tenientes. ¡Esto no es serio! En particular, Guardiola... Guardiola no es seria. Muere por la boca… No sé cómo andará de luces, pero del ventanuco de la victoria a este cuarto oscuro de la derrota va el trecho de su falta de capacidad, al menos, de su falta de capacidad para negociar, que es lo que se le suele pedir a todo político que medio se sostenga en pie.

Monago, en minoría, pactó con Izquierda Unida para alcanzar la mayoría. Monago pactó para sorpresa de todos y Guardiola, para sorpresa de todos, no. Mal. Mal Guardiola. Ella, tan contenta con su banderita extremeña la noche electoral. Ella, tan eufórica, tan exultante, mientras Vara, tan noqueado, tiraba la toalla. Esa noche debieron dejarse, ellos y sus asesores, las gafas en el coche porque lo entendieron todo al revés: Guardiola pensó que había ganado y Vara que había perdido. Y no. O no del todo. O hasta el rabo todo es toro… A ambos el error les duró lo que tardaron en encontrar las gafas. Y aquí está de nuevo Vara, que no se va, que se queda como el legendario Joe Rígoli, mientras los tiburones de su propio partido ya le han olido la sangre. ¿Y Guardiola? ¿Se va o se queda? A Guardiola le ha pasado lo que le pasó a la tonta del bote, que por no pagar al matarife dejó vivo al guarro… Es un cuento. Y una moraleja. No negaré que el cochino es suyo, pero tampoco que el matarife tiene derecho a cobrar por las cuchilladas (al menos, un lomo o una paletilla). Tampoco es tan difícil de entender. Porque la derecha, aquí y de momento, no es una, sino dos. ¿Mal los unos por pedir? ¿Mal los otros por no dar? Mal los dos, pero especialmente mal la que más pierde. Se llama Guardiola, llegó de rebote, la señaló Casado y no hubo Pizarro que la tumbara. Va de verso suelto, le tiene querencia a la izquierda y la soberbia le puede. ¿Están seguros de que Guardiola está a la derecha de Vara? Se llama Guardiola y se ha equivocado. ¿Están seguros de que Guardiola está a la derecha de Vara? Se equivocó cuando en campaña prometió lo que no debía prometer, porque era evidente a los ojos de un ciego que la mayoría absoluta podía depender de VOX. Se equivocó al prometer y ha fracasado al negociar. Para más inri, se equivocó al ciscarse en VOX. Un despropósito... Al emporquecer a VOX -un partido con el que el PP pactó, pacta y pactará- emporquece al PP. Empleó las mentiras de la extrema izquierda y, en un doble salto mortal, las coronó con la patética contradicción de unas razones que, según ella, le impiden darles una consejería, pero no le impiden ofrecerles la presidencia de la Asamblea. Ha metido el todoterreno en un callejón sin salida... Y, entretanto, los votantes de uno y otro partido, defraudados en extremo; y los que no les hemos votado, estupefactos. Extremadura en funciones, que es como decir en vía muerta. ¡Desolador! Termino citando a la propia Guardiola: «Extremadura no entendería que no llegáramos a un acuerdo». Ni Extremadura, ni yo. Si no logra el acuerdo, si hay que repetir las elecciones, Guardiola debería dejar paso a otro candidato. Quien así malbarata las esperanzas de sus votantes no debería volver a presentarse porque puede volver a malbaratarlas (si es que tiene otra oportunidad, que ese es otro cantar). *Abogado