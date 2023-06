Hace unos meses leía acerca de las cifras de cierre de quioscos en España a lo largo de los últimos años. Que se estaban clausurando muchos quioscos lo había constatado ya al pasear por la ciudad en que resido y por otras localidades, porque no son pocos los quioscos chapados que uno va encontrando por doquier. Pero que entre el año 2008 y el 2018 habían cerrado cerca de 6.000 de estos establecimientos no podía sospecharlo. Hace unas semanas, leía a una de las voces autorizadas y experimentadas del periodismo segedano, a José Víctor Pavón, informar sobre el cierre del mítico quiosco de la plaza de España en Zafra.

Y al hacerlo casi derramo una lagrimita recordando las visitas que, casi siempre en compañía de mis padres, hice a ese quiosco durante mi infancia y adolescencia. Los quioscos han sido para muchas personas túneles a pie de calle que desembocaban en un mundo de información, de aventuras, de fantasía, de imaginación desbocada, de dulzor. En mi pueblo no había quiosco, y, por eso, visitaba el de la localidad vecina para hacer acopio de tebeos y revistas de cine y música. Este quiosco del que les hablo no vendía, por entonces, chucherías, ni tabaco, ni otros elementos que ahora se suelen encontrar en los quioscos que aún sobreviven a duras penas.

De cuando lo frecuentaba, guardo el recuerdo de sus cristaleras y ventanales forrados de papel: de revistas, de cómics, de coleccionables por fascículos y de periódicos. Siempre había material muy variado y abundante expuesto por todas partes. Porque no era un pequeño quiosquillo sino un «señor Quiosco». Desgraciadamente, ahora, cada vez se venden y compran menos periódicos y revistas, y los cómics de grapa, los que se iban adquiriendo, leyendo y coleccionando mes a mes, los que consumíamos los muchachos de los ochenta y noventa, ya no se venden en los quioscos sino en librerías especializadas. No se suele ver a chavalines pequeños o a jovenzuelos cerca de los quioscos. De hecho, ya es que casi no se puede contemplar a la muchachada ni comprando chuches en los quioscos que las dispensan. Y esto advierte de la fragilidad de su futuro y da prueba de lo ajenos que les resultan.

Los que siguen adelante y mantienen sus ventanucos abiertos lo hacen realizando un esfuerzo titánico, y gracias a una clientela fiel pero provecta. Sus beneficios cada día son más exiguos y, para mantenerse a flote, tienen que diversificar tanto la oferta que acaban convertidos en una especie de bazares que, además, ofrecen servicio de recogida de paquetes, etcétera. Desgraciadamente, parece que las futuras generaciones no alcanzarán a comprender lo que supusieron estos espacios para algunos de nosotros. Y el hecho de que su desaparición se antoje inevitable no convierte el acontecimiento en menos triste. Si uno a veces siente nostalgia por un mundo y un tiempo que no conoció, imagínense lo que se le despierta en alma cuando comprende que parte de la realidad en que se crió y fue feliz se va esfumando poco a poco.