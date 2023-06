Todas las miradas puestas en Guardiola

Todas las miradas están puestas en Extremadura. La líder del PP, María Guardiola, una desconocida hasta hace una semana en el contexto nacional, le ha dicho a Vox que no los va a meter en su gobierno, como se había comprometido, aunque haya que ir a nuevas elecciones y todo ha saltado por los aires. La escenificación de la ruptura la vivimos el martes pasado cuando el PP y Vox no se pusieron de acuerdo en la constitución de la Asamblea de Extremadura y la presidencia fue a parar a manos del PSOE. Un tiro en el pie para la derecha en el arranque de la legislatura. Estamos en un contexto preelectoral nacional, se están plasmando acuerdos entre el PP y Vox en territorios como Valencia y Aragón que barruntan un futuro pacto nacional y sale ‘la extremeña’ diciendo que cumple con la palabra dada y que, por tanto, no sentará a la mesa «a quien niega que exista la violencia de género, criminaliza la inmigración y pone una lona en Madrid donde tiran a la basura la bandera LGTBI» (literal). Una voladura de puente con Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, lo considera un insulto y una piedra en el zapato para Alberto Núñez Feijóo, cuyo camino a La Moncloa resulta un sendero lleno de curvas sin un discurso uniforme en el conjunto del Estado.

Nadie sabe qué derrotero va a tomar la situación en los próximos días.ay parte de la militancia extremeña que no entiende este empeño de su líder por ser un verso suelto ahora que se ha conseguido desbancar al PSOE del poder y barones del partido que están pidiendo una solución urgente en Extremadura que les permita dejar de estar en entredicho en sus respectivos territorios. Sin embargo, María Guardiola se mantiene firme y, por el momento, parece aguantar la presión. «Coherencia», dice abiertamente cuando se le pregunta. «Estoy haciendo lo que dije que iba a hacer», insiste. Pero en tiempos de política efectista y cortoplacista, ser coherente está infravalorado por los partidos, aunque no así por los electores que ven con buenos ojos una candidata emergente camino de una amplia mayoría. El martes que viene el PP extremeño ha convocado una junta directiva extraordinaria en Mérida para plantear la situación a la militancia, dividida entre vetar a Vox o darle la mano para coger juntos las riendas de la Junta. Lejos de rectificar, Guardiola busca un cierre de filas que le permita resistir en su postura hasta, por lo menos, el 23J. Después de los resultados de las generales, si hay mayoría absoluta del PP o se requiere de pactos con Vox o, por el contrario, no se alcanza un resultado que permita gobernar, el contexto puede cambiar por completo. Por el momento no veo salida a este callejón. Rota la comunicación con Vox de forma abrupta y cerrada la puerta a un hipotético acuerdo con el PSOE, ustedes me dirán qué otra posibilidad cabe que convocar de nuevo elecciones. No contemplo la posibilidad de que María Guardiola transija de repente o se doblegue a presiones propias o externas sentando a Pelayo Moreno en su consejo de gobierno como tampoco espero ver a Vox cediendo y votando al PP sin sillones de por medio como le ha exigido la dirección nacional. Así que, por ahora, iremos a un debate de investidura, el de Guillermo Fernández Vara, que será fallido dado que el bloque de la izquierda no llega a los 33 diputados necesarios para salir adelante con los 28 escaños del PSOE y los 4 de Unidas Podemos. Poco más se puede hacer, a no ser que salte la sorpresa y un partido le preste a los socialistas el voto que le falta para la mayoría absoluta o un diputado se confunda de botón al estilo Casero. Con la Asamblea de Extremadura en manos del PSOE, Fernández Vara se puede permitir el lujo de marcar los tiempos y ponérselo muy complicado a la derecha. Sirva como ejemplo que el pleno de constitución de la Cámara ha sido todo lo rápido que se ha podido y ahora el de investidura coincidirá con el final de la campaña del 23J o la propia jornada de reflexión. Desde ese momento esperaremos acontecimientos en el PP, pero también en el PSOE, donde alguna que otra voz crítica ha empezado a oírse aunque por ahora sin recorrido.