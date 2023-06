¿Qué hay de lo mío?

Supongo que hay que ser integrante de un partido para entender lo que pasa por la cabeza de algunos de nuestros políticos. Digo algunos, porque otros se limitan a figurar, a obedecer o a imitar. Para medrar hay que conocer los entresijos, los favores debidos, la escala de mando… hay que tener mucho estómago. Por eso no me extraña lo que está ocurriendo en estos días en Extremadura, por más que los ciudadanos observan con perplejidad estas idas y venidas, estos volantazos.

Dicen que no hay nadie más peligroso que un político que sabe que va a perder el poder; yo añadiría que no hay nadie más soberbio que uno que sabe que lo tiene al alcance de la mano. Pero al alcance de la mano no es tenerlo en la mano, y antes de repartir cargos y devolver favores hay que asegurar la plaza.

Los extremeños han votado que se vayan el Psoe y Guillermo Fernández Vara, y para ello han decidido que se haga mediante la entente entre dos partidos, PP y Vox. Sin personalismos, sin ombliguismos, sin «Yo, yo, yo».

Evidentemente hay líneas rojas, como en toda negociación, pero deben basarse en situaciones reales, no en mantras vendidos por gurús externos que ni siquiera conocen cómo funciona nuestra región. Porque puestos a pedir, se puede exigir que se condene desde Extremadura el subdesarrollo de Etiopía, o la situación de la mujer afgana, pero no es para eso para lo que se les ha elegido.

A los extremeños nos preocupa la economía de una región que sigue a la cola. Ninguneados frente al corredor del Mediterráneo por intereses partidistas, no tenemos salidas más que por carreteras (que sigue con el socavón desde diciembre, por cierto). Tampoco debemos resignarnos a que el tren extremeño sea motivo de memes y guasa casi a diario. La asfixia de los autónomos y empresarios, con una de las tasas impositivas más atas de España, la desesperación de agricultores y ganaderos o el éxodo de jóvenes y el envejecimiento de nuestros pueblos, eso es lo que debería preocupar a un buen dirigente que aspire a gobernar esta región. También las consecuencias devastadoras que la Agenda 2030 va a tener sobre nuestra forma de vida. O que gran parte de nuestro territorio sea intocable porque tiene unas zonas de protección de la Naturaleza que precisamente están acabando con ella, porque no es sostenible económicamente por parte de los propietarios.

Sé que a estas alturas hay quien se pregunta «qué hay de lo mío», y que después de años de entrega y sumisión a unas siglas cree llegado el momento de cobrarlo. Las distintas “familias” o corrientes dentro de los partidos andan exigiendo sus sillas, sus cuotas, sus favores. También hay quien se está preguntado a qué se va a dedicar a partir de ahora y dónde reengancharse.

Yo creo que es más bien el momento de elegir a los mejores, y de pensar en quienes han confiado en que sus votos van a servir, por fin, para sacarnos de los últimos puestos de España en casi todo. Pensar en los extremeños. Pero, qué sabré yo. Ni que fuera una asesora de Madrid.

Feliz lunes. @merbaronam

*Periodista