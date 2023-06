¿Una lobita buena?

¿Conocen ustedes 'Un lobito bueno', el poema de José Agustín Goytisolo? Mi madre me cantaba a menudo la versión musical del mismo que hizo Paco Ibañez y nunca olvidaré la curiosidad inmensa que me generaba aquel «mundo al revés». Lobos buenos, maltratados por corderos, príncipes malos, brujas hermosas y piratas honrados. Supongo que es la misma que suscita ahora la aparente 'incongruencia' de un político coherente.

Así se entiende el revuelo que han generado las decisiones y ciertas declaraciones de la líder extremeña del Partido Popular, María Guardiola. Los medios regionales y nacionales se han hecho eco de la 'quijotesca' hazaña de una mujer, que en realidad, se ha limitado a hacer algo que debería ser de obligado cumplimiento en su gremio: cumplir con la palabra dada.

El pasado 20 de junio la falta de acuerdo entre su partido y Vox, propició que el PSOE se hiciera con la presidencia de la asamblea regional. Una batalla perdida que ella justificó esgrimiendo tres líneas rojas, que ya en campaña dijo que no estaba dispuesta a cruzar. «No voy a meter en mi Gobierno a quienes niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBIQ+», aseguró.

Luego ha reconocido que estaba enfadada al llegar a la rueda de prensa y que le pudo un poco la 'pasión', pero desde entonces, también ha dicho estar sorprendida, y yo añado que sobrepasada, por el revuelo y las consecuencias de mantener su palabra.

Como me pasaba a mí con la canción en mi niñez, al respetable parece intrigarle esa extraña paradoja de que «la mujer de la oposición», como la ha llamado tantas veces el líder socialista, Fernández Vara, no haya optado por el clásico: donde dije digo, digo Diego. Ni se haya olvidado lo prometido en campaña, para llevarse el ascua a su sardina.

Un acto valiente, que roza la temeridad, si se tiene en cuenta que va contracorriente de los 'suyos'. El PP es 'socio' de Vox en 140 ayuntamientos, en el Gobierno de Castilla y León, el de la Comunidad Valenciana y en el de Baleares, las últimas informaciones mantienen que las negociaciones entre ambos están «encaminadas».

Está claro que Guardiola no parece encajar con los patrones que se cortan en su propia 'casa'. Se ha olvidado, imagino, que en política, como en la moda, también hay tendencias y ahora toca olvidarse de la centroderecha, que tantas alegrías les dio a los populares en otros tiempos, y poner el acento en la derecha más pulcra y sin matices que pueda existir. Si acaso, con algún toque del liberalismo económico.

Resulta cuanto menos curioso cómo tanto sus representantes, como sus militantes e incluso sus votantes, se adaptan a los cambios. Y es tan lícito pensar que son maleables y ante todo leales a sus colores, como lo es opinar que durante todos estos años han estado esperando pacientes la oportunidad de mostrar libremente quiénes son, quiénes siguen siendo.

Aún así, algunos son claros, otros, no, al menos de momento, sobre lo que supone que les represente en Extremadura una mujer 'díscola', que está haciendo de su capa un sayo. No les conviene desprestigiarla, porque al fin y al cabo la noche del 28 de mayo le brindó un resultado nada despreciable al PP, y va a volver a ser su cara visible, si como todo apunta, no queda otra que volver a convocar elecciones.

A Feijóo se le pone cara de póker cada vez que le preguntan por la extremeña y ha justificado su 'jugada' diciendo que es, porque en este particular ,Vox tiene pocos votos y no está en posición de exigir (como en otros sitios, le falta añadir).

Otros representantes de la vieja guardia, con menos que perder, como Esperanza Aguirre, ni se han despeinado al cargar claramente contra ella. Y el sin par Federico Jiménez Losantos le ha apodado 'la niña del alcornoque’ y ha asegurado que «ha traicionado a sus votantes y se ha refugiado en la SER».

Vivimos tiempos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en este 'verano azul', que se adivina turbulento. Y está por verse si María Guardiola aguanta el tipo o se queda en agua de borrajas; si estamos ante una 'lobita buena' o una con piel de cordero. Pero pase lo que pase, nadie le puede negar que ha tenido los ovarios de plantarle cara a los 'corderos maltratadores' de la extrema derecha. Y eso ya no hay quien se lo quite.

*Periodista