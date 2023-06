Una guerra sin pies ni cabeza

Hay cierta tendencia connatural a creer que los líderes de los países toman decisiones tras sesudos análisis. Esto no es cierto, al menos en el caso de Rusia, empeñada en darnos esperpénticos titulares día a día.

El avance de las tropas de los mercenarios de Wagner en dirección a Moscú, con la clara decisión de apear a Putin del poder, ha pillado desprevenidos a los expertos. Bueno, en realidad, los expertos andan con el pie cambiado desde antes del inicio de la guerra. Nos dijeron que esta no se desencadenaría, y se equivocaron. Nos dijeron, una vez iniciada, que duraría dos o tres días, con la consabida victoria de Putin, y ahí sigue la contienda, año y medio después. Nos dijeron que Occidente se apagaría por culpa de una crisis energética, y seguimos encendidos… No insinúo que los analistas no sepan nada sobre el tema, pero su empeño en explicar el sentido de algo que no tiene sentido está condenado al fracaso.

Quienes no tenemos ni la capacidad ni la obligación de hacer juiciosos análisis podemos apreciar las cosas en su simpleza, esto es, que la invasión de Ucrania no responde a causas racionales. Putin invadió Ucrania por sus deseos imperialistas, porque se aburría, porque necesitaba quemar adrenalina, vaya uno a saber. Tan erróneos fueron sus cálculos de aplastar con su bota al país hermano en 48 horas que, según dicen, días atrás huyó en avión a San Petersburgo para evitar que los mercenarios de la Wagner que están a su servicio le cortaran la cabeza.

El caos acecha a un país donde el ciudadano carece de la autoridad de cambiar de dirigentes, y donde los intereses de estos no pasan por mejorar las condiciones de vida, sino de seguir haciendo sus guerras infantiles de dardos y pistolas de plástico que se han cobrado ya la vida de miles de soldados y civiles.

Todo está en el aire, por eso de que las elecciones, como las guerras, las carga el diablo.

