La sombra de la coherencia, ¿es alargada?

Lo único que está claro en estos momentos es que los tiempos en Extremadura ya se marcan desde Madrid. A izquierda y a derecha. Las elecciones generales del 23 de julio, para las que queda apenas un mes, son la prioridad absoluta.

Jamás la región había estado tan en la diana informativa a nivel nacional, ni siquiera por las vergonzosas incidencias del tren; pero ahora los focos alumbran a la comunidad, cualquier paso es clave y cualquier declaración resuena bien fuerte en todo el país.

Tanto el candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara; como su homóloga del PP, María Guardiola, han protagonizado giros guiados por sus jefes de la capital. Mientras tanto, el líder extremeño de Vox, Ángel Pelayo, no ha escondido en ningún momento que no abre la boca sin el permiso de Abascal.

Primero fue Vara el que dio una vuelta inesperada. Si la misma noche electoral del 28M asumía la derrota con rostro cabizbajo y daba a entender que se marchaba, dos días después cambió de parecer. Dijo: ¿que, qué? Yo me quedo que he ganado las elecciones. No sumo con la izquierda para gobernar pero me voy a agarrar a la lista más votada para morir matando. La oposición lo resumió como «el último favor al sanchismo».

Y después Guardiola, que si bien juró y perjuró que a Vox en su gobierno ni agua, y que no metería en su Ejecutivo «a quienes niegan la violencia machista y usan el trazo gordo», ahora ha suavizado bastante el discurso. Ya no expresa abiertamente que no habrá consejerías para la ultraderecha y pide respeto para Vox por ser «un partido constitucional».

El pasado viernes, en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, hubo tensión. El sector duro del PP evidenció su malestar con Guardiola. Lo verbalizó Esperanza Aguirre con la frase: «No sé qué pretende hacer».

Y de ahí el tono rebajado. Porque es evidente que lo que toca es, como mínimo, ponerse de perfil y pasar de puntillas sin molestar hasta que las urnas hablen el 23J. Porque el PP había conseguido que el asunto nacional fuera ‘el sanchismo es el demonio’ y de repente se le ha dado la vuelta al calcetín y el tema de debate en todos los foros es ‘la crisis interna del PP’.

Pero aunque ahora el discurso de Guardiola sea conciliador y ya no se lleve públicamente las manos a la cabeza con la ideología de la extrema derecha, sería un tremendo escándalo que al final sí los metiera en su Ejecutivo.

Más allá del rol que tenga que jugar en estos momentos para no perjudicar al partido, que teme que este «ruido» le salpique, el 24J habrá otro escenario y puede que la líder extremeña tenga una salida (que no la suya propia, que la ha descartado porque dice que no se rinde fácilmente). Puede que no se tenga que tragar sus palabras una a una. ¿Aceptaría Abascal en Extremadura un pacto como en Baleares, con un gobierno en minoría del PP? Podría ser, aunque aquí los populares ya no pueden ofrecer (como allí) la presidencia de la Asamblea, porque está en poder del PSOE.

Si al final Guardiola cede, arrancaría la legislatura evidenciando que no tiene palabra, justo lo que más ha criticado de Vara.

En su entrevista con El Periódico Extremadura dijo que se sorprendía de que alguien fuera noticia nacional por ser coherente. Ahora habrá que ver cómo de alargada es la sombra de esa coherencia.