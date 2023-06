Claves y preguntas

Parece claro que la economía no va a ser el epicentro de esta campaña electoral, más enfocada en cuestiones políticas, personalismos y en el juego de bloques ideológico. Coincide, además, una situación anómala respecto de los últimos procesos electorales. Los populares no pueden hacer valer su perfil de gestores de crisis, porque no se vislumbra una en el (inmediato) horizonte. Una experiencia acumulada que les ha servido en ocasiones cercanas, como cuando Rajoy dejó que el agresivo crecimiento del paro cociera lentamente la salida de un Zapatero incapaz de atajar la sangría.

Es cierto que el escenario de recesión que se auguraba en el último tercio del 22 no se ha cumplido. El propio Banco de España pronosticaba una ralentización progresiva de la economía española hasta llegar a tasas de crecimiento negativo al final del ejercicio. Esta perspectiva claramente se aleja, y el consenso es que el crecimiento estimado se quedará décimas por debajo del real en el cierre del 23. Esto, claro, genera zozobra y preguntas a los dos grandes partidos en su posición de campaña, más confortables en la repetición de mantras pasados. Por el lado del Gobierno, la vicepresidenta Calviño y el presidente Sánchez andan apesadumbrados por la falta de percepción positiva de su política económica. Que cómo tenemos la desfachatez de no darles crédito (léase, votos) por una impecable gestión en medio de una complicada coyuntura con dientes de sierra en forma de pandemia o de guerras en el este de Europa. No lo entienden. En realidad, asumiendo que han tenido que afrontar situaciones complejas e inéditas, la razón reside en que no es oro todo lo que reluce. En el lado contrario, el PP parece descolocado por no poder efectuar una enmienda a la totalidad de la gestión porque los números no acreditan vender un escenario catastrofista. Solo recientemente parecen girar su discurso a propuestas de racionalización del gasto público, herramienta estrella de una izquierda agarrada en propuestas para exprimir al sector privado con una pulsión estatista poco oculta. Con estas cuestiones sobre la mesa de la campaña electoral, es lógico que nos lancemos, como votantes, a hacernos un par de preguntas. ¿Qué va bien en la economía española? Sánchez sabe que le ha tocado lidiar con un toro de varias astas, pandemia e incómodo socio de coalición, pero aun así también que la economía española ha mostrado fortaleza. La intervención para el control de la inflación ha funcionado mejor que en el resto del entorno europeo, pese a que los resultados visibles a corto plazo puedan tener repercusiones en el medio. Incluso ayudados por un consumo medio bajo, lo cierto es que se ha contenido la tasa de alza de precios (aunque no la subyacente). Es probable que tengamos una tasa cercana del 3% en julio, indudables buenas noticias. El ritmo de las exportaciones sigue siendo muy positivo, colocando la balanza comercial en una posición práctica de equilibrio. Las diversas medidas en el mercado de trabajo (subidas del salario mínimo, ley ‘rider’) y el incremento de las pensiones aparentemente no han provocado un frenazo en el empleo, con récord de afiliados incluso con encarecimiento de las condiciones de contratación. Ante este escenario, cuando menos sugerente: ¿por qué las cifras no se traducen en las urnas? Porque una población escarmentada tras la gran crisis sabe que gran parte de este crecimiento se basa en un incremento exponencial de la deuda pública. Las cifras de paro (que ya están siendo cuestionadas por Bruselas) no ocultan una baja productividad y una temporalidad acusada, concentrando el nuevo empleo entorno a los grandes núcleos turísticos. Un 55% del empleo creado tras la pandemia es público. Además, en un entorno de récord de recaudación fiscal y de poner la diana en los beneficios empresariales, se sigue optando por la subida en los costes de contratación, dejando sin margen a las pymes, grueso del empresariado español. Una muestra de que no se compra con facilidad la bonanza económica que pregona encontramos en la falta en la entrada de capital extranjero. Estamos en tasas inferiores a 2018, marcando una tendencia ni siquiera alterada por el flujo pospandemia. En definitiva, esta vez no veremos un «es la economía, estúpido». La labor de Sánchez, aún cuestionable, no deja una situación incontrolable. Pero con escaso espacio para presumir. *Abogado, experto en finanzas