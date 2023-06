Mi abuela materna tenía una frase para definir situaciones que a ella se le antojaban inconcebibles: ‘¡Dios mío, esto es un pasillo de comedias!’, decía molesta y, con eso, quedaba todo dicho. Hoy me ha venido a la mente ese recuerdo al ver los tejemanejes del PSOE con el asunto de la pretendida investidura, que será fallida, de Vara.

Alguien que se daba por amortizado para la política extremeña la noche del 28 de mayo, que se despedía para volver a ser forense, se vio obligado a dar marcha atrás por arte de Sánchez y su adelanto electoral. Así, hemos podido comprobar cómo se ha manejado, de nuevo, su voluntad para atender los intereses sanchistas. Pero ahí no queda todo, el segundo acto ha sido el uso partidista de la Asamblea de Extremadura y de los tiempos del reglamento de esta Cámara.

A toda prisa se propone una investidura del candidato del PSOE que no tiene ningún apoyo, ni siquiera el de Podemos. Una investidura que nace muerta y que se desarrollará en los días en los que --¡oh, casualidad!-- comienza la campaña electoral de las elecciones generales. A dar un mitin será a lo que vaya el señor Vara a la Asamblea; un mitin para abrir la campaña porque a otra cosa, no.

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, han pedido más tiempo a la presidenta a la Asamblea, porque el reglamento permite que se pueda presentar candidato hasta el día 11 de julio, y el objetivo del poder legislativo, en este caso concreto, debería ser favorecer que haya un candidato que pueda ser presidente de Extremadura y llegue a la formación de un gobierno, y Vara no va a poder hacerlo, por más que quiera y por más veces que se presente.

La estrategia no puede ser acortar los tiempos para que el fin sea dar un mitin político y mantener al socialismo en el foco en campaña electoral, el fin es otro de mayor seriedad: el Gobierno de Extremadura. Pero esto de utilizar las instituciones se le da de miedo --nunca mejor dicho-- al sanchismo y, como les da igual ocho que ochenta, las usan a su antojo e interés.

El resultado de lo que ocurra en las dos votaciones que se llevarán a cabo en los plenos de los días 6 y 8 de julio, es que Vara no será presidente de Extremadura porque no le da la suma de votos necesarios, no hay más. Ninguna otra lectura es posible porque el bloque de centroderecha es el único que puede gobernar con María Guardiola como presidenta. Pero, eso sí, el mitin de Vara dará el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones generales en Extremadura. Será lo que verdaderamente le interesa al PSOE.

*Ingeniera Técnica Agrícola y diputada del PP