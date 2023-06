Ni siete días

Y al séptimo día descansó. Nunca llegó el séptimo, ni el descanso. Se cayó la careta al suelo o mejor dicho, quizá cambió de máscara. Ya no importaban los derechos, ya no importaba la igualdad, ya no importaban los inmigrantes, ya no importaba donde acabasen las banderas. Bastaron menos de siete días para que María Guardiola dijese que Vox era un partido constitucional con el que quería ponerse de acuerdo, ¿quién podría acordarse de aquellas palabras «no negociaré con quienes niegan la violencia machista»? Pues todo un país. Resuenan con el eco de ultratumba otras que decían «es sorprendente que alguien sea noticia nacional por ser coherente». Ahora ya incoherente.

Nacional fue la respuesta, nacional fue el cambio, y aquellas encendidas exclamaciones de quién iba a ir a Madrid a mandar y a que se respetase lo que Extremadura decidiese, pues como el suspiro antes de actuar, pasó, pasó que en menos de siete días Madrid, Génova, tomó el control y dijo exactamente qué había que hacer. Pasó lo del parto de los montes. Ya lo decía la semana pasada, al señorito Iván no se le contradice, y si hay que salir cojo, se sale cojo. La escena que relata Manuel Viejo lo retrata perfectamente, Esperanza Aguirre, condesa y Grande de España: «Me vino a buscar hasta la puerta», recuerda Aguirre por teléfono. Guardiola quería charlar de cerca con la expresidenta madrileña, figura clave en el ecosistema del PP nacional y autonómico. «Le dije que eran mucho más importantes las elecciones generales que la investidura de Guillermo Fernández Vara». Recuerdan aquello de: «El futuro de Extremadura no se decide en Madrid», María Guardiola. El Partido Popular y Vox en Madrid han decidido el futuro de Extremadura. Y aquí, han asentido. Cueste lo que cueste. Cueste lo que nos cueste a las y los extremeños. Asistimos a la rebelión de la compañía de mercenarios del Grupo Wagner este fin de semana, decían que estaban a 300 kilómetros de Moscú. Todo el mundo investigó y se informó de quiénes eran ellos. La respuesta de Putin. El origen de Prigozhin. Qué luchas habían librado en nombre de Rusia. Aquí, Feijóo no puede desvincularse de Abascal, las revueltas y desavenencias, siempre serán las pactadas. Habrá sacrificios, pregunten a Martínez-Vares. En esa misma noticia de Manuel Viejo, Feijóo afirmó: «Entenderán» la estrategia cuando se complete el mapa de pactos tras las elecciones generales del 23 de julio. «El votante tradicional del PP en Extremadura», explica un alto cargo popular del partido en la región, «el votante normal considera al votante de Vox de los nuestros». Continuaba informando Viejo ¿Quién es la mano militar de Rusia? *Filóloga y diputada del PSOE