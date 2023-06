Trituradora

Cada vez estoy más convencido de que a lo que más se parece la política es a una máquina de triturar carne. Los mecanismos del artilugio y del que debería ser el noble arte del servicio y la gestión de lo público, desafortunadamente, no distan demasiado el uno del otro. Y nunca faltan voluntarios para activarlos y trocear, literal o metafóricamente, el magro y la grasa de los animales sacrificados o la dignidad y la fama, el honor y la imagen, de las personas que optan por una dedicación enfocada a lo público. En este sentido, cabe señalar que es cierto que hay gente que se acerca a la política con un afán sincero y verdadero de mejorar las condiciones de vida de los demás, de crear oportunidades y de encauzar la voluntad de la ciudadanía para implementar las transformaciones necesarias para que la sociedad avance hasta conquistar mayores cotas de libertad y bienestar. Pero tampoco puede obviarse que hay oportunistas que lo hacen con el único objetivo de medrar y conseguir un medio de vida que les permita disfrutar plácidamente de un buen sueldo y un estatus social que no podrían alcanzar por sí mismos compitiendo en el mercado o en la sociedad civil.

Todos, los que tienen buenas y malas intenciones, los altruistas y los egoístas, pueden llegar a verse atrapados por la máquina de picar carne de la política. Y, aunque algunos acabarán destrozados por no proceder de un modo recto, otros, sin embargo, se encontrarán, de un día para otro, con el corazón, el alma y la mente desmembradas porque algún poder visible u oculto fijó su mirilla telescópica en ellos o, simplemente, porque, haciendo gala de su humanidad, se equivocaron o erraron a la hora de expresarse o de ejercer sus funciones. O sea: que, a veces, pagarán los que defraudaron la confianza de los ciudadanos y, en otras ocasiones, algunas figuras políticas dedicadas a servir -y no a servirse- serán atacadas inmisericordemente hasta que sus partidos las dejan caer o ellas decidan que no merece la pena sufrir, ni ver cómo sufren quienes más las quieren, por continuar con su empeño de servicio público. Eso sí, tampoco hay que olvidar que hay verdaderos escapistas de la política que incurren en mil y una irregularidades, o que hacen gala de un ‘marrullerismo’ político indudable, y permanecen de por vida asentados en la poltrona. No es, por tanto, la política el mejor hábitat para ver cómo se hace justicia, ni donde ganan los buenos y pierden los malos, ni siquiera donde los buenos siempre pueden disfrutar de la oportunidad de cambiar las cosas. Insisto: la política se asemeja cada vez más a una máquina de triturar carne. Y, para no verse atrapados por ella, los servidores públicos, además de honorables, deben ser lo suficientemente hábiles como para resistir erguidos en el cuadrilátero y sin morder la lona. Porque sin la supervivencia de quienes pueden convertirse en agentes del cambio, éste jamás llegará a obrarse.

*Diplomado en Magisterio