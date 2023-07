Los fanáticos crean un ensueño y lo convierten en el paraíso de su secta». Amén. Amén por completo. Amén a todo y más si es una de las muchas luminarias que fue dejando Keats por el camino. Todos necesitamos creer en algo y qué mejor que creer en la inocencia de la poesía tan opuesta a todo lo que nos rodea y nos asfixia.

No se me ocurre nada mejor estos días que volver a los poetas; ellos aclaran el aire, encienden el alma de los apagones y las intolerancias. Para ellos buscar la belleza, la música interna de las palabras era el mayor de los desafíos, en cambio, para nosotros, seres prosaicos, el simple hecho de vivir en sociedad sin mirar sospechosamente al de enfrente se ha convertido en el mayor de nuestros retos. Miras a tu alrededor y sólo ves gente reciclando basura de otro, contaminando el espacio que compartimos, achicando el cielo y la tierra de los demás. Hemos convertido en hábito la discrepancia sin más fundamento que una letrita aquí otra allí; una mala costumbre esta de ir tejiendo telarañas en las pupilas.

Vamos por la vida echando a volar pajaritas con la palabra “justicia” como si fuéramos sus creadores o propietarios. Nos hemos ido adueñando de ideas como si fueran parcelas de tierra y allá que clavamos nuestra bandera, cualquiera, la que sea, cada quien la suya y ahí viene la falta de entendimiento.

Por alguna razón nos hemos empeñado en calibrar nuestra felicidad con respecto a otras personas; un desajuste más en todo este galimatías. No hay manera de experimentar un minuto de brevísimo amor eterno.

Me gustaría ser el «animula vagula, blandula» que describió Adriano, pequeña alma vagabunda y tierna para marchar a lugares incoloros y desnudos. Cada horizonte es un umbral que traspasar y no es precisamente el mar ese lugar calmo porque suena y se agita, el mar nos engulle y aun en calma es un susurro constante. El mar no es destino acorde para este verano azul en el que se nos exige reflexión. El mar es totalidad, pero no es el silencio que necesitamos, mejor ir a su contrario.

El desierto sí es un símbolo de introspección, de una vida sin trabas. El desierto es una travesía que todos deberíamos hacer una vez en la vida. El desierto es silencio. Es tiempo y calma, es contemplación, sublimación. El desierto está en uno mismo, tan adentro que no se ve; es lo profundo.

El desierto es eso que atraviesan los incomprendidos, también los buscadores de la verdad, allí no hay lugar para el ego ni sus innumerables disfraces. Hasta el desierto se suelen desplazar los grandes maestros del pensamiento para entrenar la mente.

María necesita un desierto. A María le urgen todos los desiertos del atlas. María se bebería de un sorbo los acordes de su silencio.

Al desierto se va a ser libre y como Jesús, a vencer toda clase de tentación. La libertad es la necesidad más antigua del ser humano. En su nombre se han organizado revueltas, protestas, guerras, desfiles y revoluciones. Vivimos con el anhelo de ser enteramente libres, sólo el hombre libre puede tomar decisiones libremente por encima de un amor, un Estado, una religión o una ideología.

¡Tan urgente la libertad!

Hay una luz indescriptible en esa libertad que sólo se encuentra una vez transitas el desierto; una especie de fogonazo a veces materializado en una palabra de dos letras: “NO”, y una vez pronunciada ya no importa lo que ocurra luego.

Sólo en el desierto se ven florecer las ideas propias tal y como lo hacen las flores en un jardín. Hay que buscar urgentemente un desierto, detener la mirada en la suavidad de sus formas, convocar el silencio, llenarnos de vacío.

El desierto ofrece la perspectiva necesaria para dar forma a nuestras más íntimas verdades y una vez libres decidir «para qué».

* Periodista