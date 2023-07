Esos principios…

Al final, y de manera bastante rápida, la oveja descarriada volvió al redil y María Guardiola tardó apenas un mes en incumplir su promesa, repetida una y otra vez, de que Vox no formaría parte de su gobierno. Menos aún, tardó diez días en tragarse sus descalificaciones hacia Vox y en traicionar las enseñanzas que, según expresó muy conmovida, le había transmitido su madre respecto a la palabra dada.

Les entregará, a los vasallos del “señor feudal”, como ella los llamara,la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que puede parecer no tan importante, pero que teniendo en cuenta el carácter bastante rural de nuestra región, deja en manos de Vox un terreno de crecimiento considerable, que además encaja con ese discurso de “sangre y suelo”, que dirían los nazis (a algunos puede parecer exagerado comparar a los de Vox con los de Hitler, pero la famosa “lona del odio” que han tenido que retirar en Madrid, estaba inspirada en un cartel del partido nazi, donde un barrendero con una esvástica barría todos los símbolos izquierdistas de la República de Weimar, sin olvidar por supuesto a los judíos; también aquel cartel del metro que contraponía falsamente los recursos para un mena y una jubilada bebía de la propaganda de Goebbels).

Recuerdo que un amigo me envió hace unos días el enlace a la ya célebre filípica de la próxima presidenta, con el comentario de “más propio de una socialista el discurso de esta Guardiola en la Asamblea, no te parece?” Lo mismo pensó la gran mayoría de la derecha mediática y seguramente también sus bases, y yo recordé lo que escuché a un par de ancianos que paseaban por Cáceres hace unos años, tras el famoso discurso de Pablo Casado y el “hasta aquí hemos llegado” que le espetó a SantiagoAbascal: “como dice el de Okdiario, cuando la izquierda te aplaude, malo”. En su partido, dicen, refunfuñaron que para “un aplaudo izquierdoso” no valía la pena haber creado ese jaleo, y Jiménez Losantos empezó a llamarla “alcornoque”, aprovechando lo abundante de ese árbol en nuestro medio rural y forestal.

Peor que eso debió ser la sensación de aislamiento que debió percibir Guardiola al acudir a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: la foto de la portada de este periódico el sábado pasado, con la cacereña con una sonrisa de oreja a oreja al lado de una presidenta madrileña con cara de circunstancias ilustraba muy bien el enorme malentendido. También Esperanza Aguirre expresó su perplejidad sobre con quién iba a pactar Guardiola si no quería con Vox, pero esta se había creído los consejos de su entrenador político personal, Santiago Martínez-Vares, tertuliano de Al rojo vivo que solía ser azote de la izquierda, y que rápidamente se encontró con la horma de su zapato: Eduardo Inda, que publicó unas grabaciones donde el asesor sevillano mostraba su odio hacia Vox. Ni Guardiola es Ayuso, ni Martínez-Vares es Miguel Ángel Rodríguez, y lo que hay en marcha es una poderosa maquinaria mediática, accionada por grandes capitales que quieren seguir acumulando y no repartir un poco, para que se imponga por todas partes una casta de políticos ultraconservadores y maniqueos, que digan, como dijo Feijóo, que el adversario es “el mal”. Léase, para entender un poco el percal a nivel mundial, Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli, y Retrotopía, de Zygmunt Bauman.

Al final, con ese discurso, Guardiola resulta que era una marxista, pero de las de Groucho Marx, y como a la dirección de su partido no le gustaban sus principios, tuvo que ofrecerles otros. La perseguirá durante la legislatura lo que dijo de que se “quitaría de en medio” antes que meter a Vox en su gobierno, pero la gente tiene la memoria corta, y hay mucho lacayo dispuesto a servir al que vence (en este caso, Vox).

*Escritor