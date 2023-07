De decepción, nada

«Soy consciente de que ahora hay mucha gente decepcionada», dijo. Pero no. Ese no era el problema. La líder extremeña del PP y próxima presidenta de la Junta, María Guardiola, no defraudó a los suyos por pactar con Vox haciendo lo que prometió que nunca haría y faltando a su palabra. Ni mucho menos. La coherencia está sobrevalorada en política.

La decepción real hubiera sido que Guardiola no hubiese logrado ese acuerdo con la ultraderecha y que hubiera perdido la oportunidad de que el PP volviera a coger las riendas del Gobierno, un placer que solo saborearon durante la etapa de José Antonio Monago y que les duró apenas cuatro años. La decepción era que mucha gente estaba esperando para empezar a repartir puestos, y la situación estaba atascada; no había manera de que echara a andar. Las presiones no solo han venido desde Madrid (o más bien imposiciones), sino desde la propia ejecutiva extremeña. De los suyos. Que la falta de acuerdo entre PP-Vox hiciera que la presidencia de la Asamblea cayera en manos del PSOE y que estuviera sobre la mesa una posible repetición electoral al principio se vivió como un acto de fortaleza frente a la ultraderecha, pero a medida que fueron pasando los días los nervios se crisparon. Quizá quien más presión ha ejercido en este pacto ha sido Santiago Abascal, el líder nacional de Vox. Era quien más tenía que ganar y menos que perder. Por ello, a quien realmente ha decepcionado María Guardiola es a sus no votantes, a quienes vieron que una dirigente del PP podía defender un discurso moderado, de centro (como ella misma se define), y de defensa de los derechos básicos de la vida. Era de esperar que en la reunión de la junta directiva celebrada el pasado lunes en Mérida, con los altos cargos de la formación regional y más de 500 militantes, Guardiola fuera recibida con una gran ovación, multitud de aplausos y vítores de «presidenta, presidenta». Había conseguido lo que todos querían, tocar poder. Qué más da cómo. Ha metido a la ultraderecha en el Gobierno pero eso ya es lo de menos, ¿no? Lo importante es que ya están arriba.