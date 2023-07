El verano sin fútbol

Al margen de lo que diga el calendario, para el buen aficionado al fútbol el verano empieza tras el último partido de liga y se termina cuando vuelve a rodar el balón en el estreno del siguiente campeonato.

El verano era eso: ese periodo en que los fines de semanas fluyen amodorrados, pegajosos, sin la compañía refrescante del deporte rey, sin poder celebrar los goles de tu equipo ni rabiar cuando marca el rival.

"Urge hacer otras cosas aparte de entregarse compulsivamente al deporte rey

Pero está bien que no haya liga, ni Champions, ni Europa League, ni Copa del Rey, porque ese parón nos obliga a hacer otras cosas, a reencontrarnos con nuestras amistades y con nuestros hijos (¡Ay, cuánto ha crecido este niño!), a largarnos unos días a la playa o a la casa del pueblo, o a uno de esos cruceros que en vivo no se parecen a los de los folletos promocionales.

Urge hacer otras cosas aparte de entregarse compulsivamente al deporte rey. Hay que trabajar, leer libros, votar (que, como los tatuajes, se ha puesto últimamente de moda), limpiar el trastero... Pero al verdadero aficionado se le reconoce por las crisis de verano, por ese deambular sin rumbo fijo, la mirada perdida, desconectado de su adicción. Es un alma en pena que ha de conformarse con la inane información periodística veraniega que, aunque llena de fichajes que nunca se cumplen como nos cuentan, ayuda a sobrellevar el mono.

Ay, esos aficionados que sobreviven al calor y a la ausencia de partidos deshojando las hojas del calendario, esperando llegue el momento de retomar la normalidad y abandonar esa cosa extraña y almibarada de playas, viajes y cenas, esas reuniones en las que no se puede discutir el robo del árbitro en el partido del último fin de semana, pues los fines de semana no existen cuando no hay fútbol.

La vida se hace insoportable para el verdadero aficionado, ese que desconoce en qué año nació su hijo, pero se sabe al dedillo los millones que ha cobrado el fichaje de turno, los goles que metió su equipo la pasada temporada y los balones de oro ganados por Messi y Cristiano. Se le podrá olvidar el nombre de su cónyuge y de su ciudad natal, pero no la alineación del Brasil del 70.

El fútbol es un vicio, una enfermedad, una adicción como otra cualquiera. Y el verano sin fútbol es una provocación que se lleva con paciencia, a sabiendas de que todo lo malo antes o después termina.