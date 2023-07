Mientras Russel Crowe buscaba a sus hijos después de la primera guerra mundial en la película dirigida y protagonizada por el mismo, El maestro del agua, así andamos los docentes buscando en nuestros horarios y plantillas esas famosas medidas prometidas y comprometidas para este curso escolar 2023/24, pues como las meigas, aunque nadie las haya visto, dicen desde los púlpitos, que haberlas haylas, sólo hay que leer la letra pequeña que tampoco nadie ha visto, pero que también dicen que existe.

"Muchos son los centros que no les cuadran las medidas anunciadas antes de las elecciones del 28M

Lo cierto es que mientras todavía, y estamos a 6 de julio, se están dilucidando las plantillas funcionales de los centros, para que me entiendan, los docentes necesarios para empezar el curso escolar, y lo que queda al parecer, muchos son los centros que a día de hoy, y es lo que me comunican, no les cuadran aquellas medidas que, por sorpresa antes de las elecciones de mayo, se anunciaron, y claro, o les faltan docentes, o les faltan medidas, pero lo que es de sentido común, es que a menos horas lectivas, tanto en general, como por la entrada de más miembros para los equipos directivos, horas para FP, etcétera, que no de trabajo, que sigue siendo el mismo, lo que no puede haber en los centros es menos plantilla que el curso escolar anterior, que una cosa es que haya menos natalidad, que habrá casos, y otra bien distinta que Herodes se haya dado una vuelta por nuestros centros escolares.

Quiero presuponer y presupongo, que nada tiene que ver el momento político, pues cualquier Administración, sea la que fuera o fuese, debiera actuar por encima de colores, azules, rojos, verdes, morados o fucsias, y cumplir con lo que promete y compromete por escrito, pues si los docentes ya estábamos sedientos, no se nos puede prometer un vaso de agua, pero sin agua, sólo el vaso, por muy letra pequeña o interpretación torticera se haga de la norma, que será legal, pero no siempre la interpretación de la ley es lo que suena coloquialmente como más «legal».

Como antes, quiero presuponer y presupongo, que aún queda tiempo para que la administración «oiga» a los centros afectados por la falta de docentes o de medidas y actúe según no sólo sus propios designios, pues como digo, las plantillas no están ni estarán cerradas en breve y me temo a medio plazo, de hecho, todavía oficialmente ni no necesarios ni desplazados, algunos y algunas a la espera con la sombrilla debajo del brazo, todavía no han pedido centro para el próximo curso.

En fin, si bien es cierto, que supongo que con tantas elecciones, oposiciones, estabilización, que agárrate, parece que como en el fútbol, se va a ahora a la prórroga, veremos si no hay penaltis, todo se ha retrasado, si hay que retrasar un poco más se atrasa, y si hay que cumplir con lo prometido se cumple, que los maestros preferimos ser maestros del agua, pero lo que no queremos es serlo del agua y del ajo.