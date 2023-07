Eficacia, seriedad y pensar en los demás

La pasada noche se produjo la pegada de carteles, un ritual que da el pistoletazo de salida a la campaña, en este caso, de las elecciones generales. A partir de hoy, quedan quince días para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia de España; quince días para que todo cambie, para que dejemos atrás los atracos a las instituciones, el oscurantismo del uso de los fondos públicos, las mentiras, la falta de sentido común, el esperpento y, en definitiva, la degradación de la política con mayúsculas.

"Pedimos la confianza de los extremeños para Feijóo porque se ha comprometido con el mundo rural

Un cambio que llega para centrarse en las necesidades reales de los españoles, no en los intereses particulares de un gobierno que ha cuestionado la transición, pero indulta a los separatistas que quisieron romper España, llegando incluso a mercadear con el indulto a Puigdemont, según hemos conocido por él mismo.

Un gobierno que se las da de feminista, pero que ha permitido que se les rebaje la condena a 1.155 agresores sexuales, porque no hay que olvidar que todo el Consejo de Ministros votó a favor de la ley del «sí es sí»; que antepone políticas basadas en la ideología, a aquellas que pueden beneficiar al bienestar de los españoles, y que, en clave regional, ha ninguneado a Extremadura.

Sánchez ha olvidado nuestras infraestructuras con el consentimiento de Vara; esas autovías que nunca llegaron a hacerse realidad y siguen siendo carreteras con un elevado índice de siniestralidad. O el socavón de la carretera de Cáceres a Badajoz que llevan siete meses sin arreglar y que ahora pretenden tapar la vergüenza con un cartel anunciador de que empiezan las obras de la autovía. Pero no cuela porque sabemos que estamos en elecciones y porque a los extremeños no se nos ha olvidado que el cartel del nuevo hospital Don Benito-Villanueva estuvo mucho tiempo puesto sin que se iniciara la obra. No cuela porque Sánchez y Vara montaron la inauguración de un falso AVE que todas las semanas nos recuerda con sus averías, retrasos e incendios, esa falsedad y porque aún estamos esperando el Perte para la gigafactoría de Navalmoral.

Desde el PP, pedimos la confianza de los extremeños para Feijóo porque se ha comprometido con el mundo rural –procede de él- y el desarrollo de Extremadura. Porque viene a cambiar esta política socialista de cartelería y trampantojo, por una política real que atienda las necesidades de los ciudadanos. Conoce la realidad extremeña, nuestras carencias, nuestra falta de infraestructuras y, por eso, su hoja de ruta está trazada: el próximo ministro, entre cuyas competencias esté infraestructuras, vendrá a Extremadura cada tres meses a dar cuenta del estado de las inversiones en el tren extremeño. No nos venderá carteles, porque sus medidas y propuestas están claras en el programa electoral y viene a revertir políticas socialistas fallidas, la mayoría de ellas basadas en idearios y no en la racionalidad. Llega para, como él mismo dice, hacer las cosas bien, con seriedad y pensando en todos los demás.