El poder de Eros

En su ensayo La agonía de Eros, el filósofo coreano Byung Chul-Han sostenía que, en la sociedad actual, cada vez más estresada y narcisista, se fomenta que el individuo aislado vea a las otras personas como simples objetos, medios para nuestros fines. De ahí el declive de la solidaridad, pero también del erotismo, frente al auge de la pornografía, que aunque parezca increíble es la industria más rentable de California. Como decía Georges Bataille, quizás el mayor teórico del erotismo, este parte del deseo de una continuidad de nuestro ser aislado en otro ser deseado, con el que se quiere establecer una comunicación íntima, única. Algo cada vez más conflictivo: conozco a algún amigo soltero que ya no sabe cómo abordar a las chicas que le gustan, temeroso de que sus avances sean interpretados como acoso. Hoy es habitual ver a muchachas que se hacen selfisponiendo morritos y en postura sexy, pero no para conquistar un corazón, sino para cosechar decenas o cientos de corazoncitos en Instagram. La adicción a lo leve, efímero y, a la postre, insatisfactorio, frente a la experiencia corporal, que puede salir bien o puede salir mal. Y es que el estímulo a veces se queda en eso: según las estadísticas, se practica más sexo en Extremadura, La Rioja o León que en Madrid o Barcelona, y eso que en las primeras la población está más envejecida.

Incluso en la literatura actual, se observa un cierto puritanismo en la descripción del sexo (salvo en la literatura gay, donde se expresa sin tapujos), cuidadosos los escritores de no chocar contra lo políticamente correcto. Una excepción notable es la de Juan Francisco Ferré (Málaga, 1962), provocador tanto en sus columnas de opinión como en sus novelas, entre las que destacan Providence, Karnaval y Revolución. Ferré publicó hace ya 13 años una colección de ensayos titulada Mímesis y simulacro. Del Marqués de Sade a David Foster Wallace, que me pareció muy notable, y donde mostraba su dominio analítico de la literatura norteamericana actual, no en vano fue por un tiempo profesor visitante en la Universidad de Brown.

Recientemente se ha publicado, en la editorial granadina Comares, otro ensayo suyo, Yin y Yang. El poder de Eros en las literaturas de Oriente y Occidente, donde el autor andaluz muestra una vertiente suya que desconocía, y es su amplio conocimiento de las literaturas orientales. El libro se divide en cuatro partes: la primera y la última abarcan “el eros oriental”, clásico y moderno. Como dice en su introducción Ferré, “Japón está de moda y China, en cambio, padre y madre de las grandes culturas asiáticas, padece el desprestigio derivado de ser en la actualidad una superpotencia autoritaria”. Tiene toda la razón, y a mí me sorprendió, en mi último grupo de estudiantes del Máster, encontrarme con tres alumnas que habían empezado a estudiar japonés, en lugar de chino, una lengua que tiene diez veces más hablantes.

Ferré nos descubre los grandes clásicos de la novela erótica china, desde Jin Ping Mei (1610) al Sueño en el pabellón rojo (1784)o la menos conocida Yesou puyan (1780), que abarca nada menos que “cuatro mil trepidantes páginas”, entre otras muchas obras tanto eróticascomo pornográfica, que nos muestran cómo en el Imperio Chino, ajeno a los tabúes del cristianismo sobre el cuerpo, se trataban esas cuestiones con más libertad.

El eros oriental moderno ha desplazado su centro a Japón, donde se destaca a Tanizaki Junichiro y el peculiar género del “eroguro”, que mezcla lo grotesco y lo erótico.

Los dos capítulos intermedios se dedican al “Eros libertino”, centrado en Francia y en el Marqués de Sade, y “El eros joyciano”, donde se traza una genealogía que pasa por Joyce, Cabrera Infante o Julián Ríos, y en la que quiere imbricarse el propio Ferré.

*Escritor